“ROUK ZOUK SPECIAL” την Κυριακή με πολύ… ταλέντο (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια υπόσχεται ακόμη ένα χαλαρό και διασκεδαστικό βράδυ Κυριακής, παρέα με αγαπημένα πρόσωπα, που παίζουν για καλό σκοπό!

Στις 28 Νοεμβρίου στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται δέκα αγαπημένα πρόσωπα, δέκα εκλεκτούς καλλιτέχνες, δύο ομάδες που ρουκζουκάρουν σε μία μάχη με πολύ κέφι!

Η ομάδα «ΒΕΜΠΟ» των Γιάννη Ζουγανέλη, Ζέτας Δούκα, Στέλιου Παπαδόπουλου, Νίνας Λοτσάρη και Κωνσταντίνου Παγιάτη έρχεται αντιμέτωπη με την «ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» των Μάκη Δελαπόρτα, Ελένης Καστάνη, Πηνελόπης Αναστασοπούλου, Παναγιώτη Πετράκη και Θοδωρή Πανά.

Οι καλεσμένοι του «ROUK ZOUK SPECIAL» και αυτής της Κυριακής παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Make A Wish».

Ποιος καλεσμένος επικαλείται επαγγελματικό λόγο για να καλέσει τον Μάκη Δελαπόρτα σπίτι του, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει ότι θα του πλύνει τα άπλυτα πιάτα;

Πώς πίνει η Νίνα Λοτσάρη νερό και αναψυκτικό σε κολονάτο ποτήρι;

Ποιος φταίει όταν ο Παναγιώτης Πετράκης θυμώνει; Οι συμπρωταγωνιστές του ή ο περιπτεράς της γειτονιάς;

Πώς ένα φλογερό catwalk αποθεώνει τον Θοδωρή Πανά;

Πόσο πολύ εντυπωσιάζεται η Ζέτα Μακρυπούλια από το πάθος για παιχνίδι που έχει η Ελένη Καστάνη;

Ποιος κρυφός έρωτας της παράστασης «Η κυρία Επιθεώρηση» αποκαλύπτεται;

Πώς είναι η συνύπαρξη στο ίδιο καμαρίνι για τις Ζέτα Δούκα και Πηνελόπη Αναστασοπούλου;

Ποιος από τους καλεσμένους θα είναι σε λίγα χρόνια Πρωθυπουργός της Ελλάδας;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 για να ενισχύσει το «Make A Wish» και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

