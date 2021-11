Πολιτική

Νέα Δημοκρατία: Αναβάλλεται το συνέδριο λόγω κορονοϊού

Η αναβολή του συνεδρίου αποφασίστηκε προκειμένου να εναρμονιστεί η ΝΔ με το κλίμα στην κοινωνία.

Το τακτικό συνέδριο της ΝΔ ,για το πρώτο τρίμηνο του 2022,είχε προγραμματιστεί για τις 3-5 Δεκεμβρίου.

Λόγω της έναρξης της πανδημίας,πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το βήμα του προσυνεδρίου του κόμματος στα Ιωάννινα ανακοίνωσε την αναβολή του.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η αναβολή του συνεδρίου αποφασίστηκε προκειμένου να εναρμονιστεί η ΝΔ με το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία και να μη σταλεί ενδεχομένως το λάθος μήνυμα.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά «Συνομιλώντας με αρκετά κομματικά μας στελέχη και χθες στην πολύ ωραία περιοδεία μας που κάναμε στη Δυτική Μακεδονία και στην Ήπειρο κατέληξα στο συμπέρασμα ότι είναι πιο σωστό στην παρούσα συγκυρία να μεταθέσουμε την οργάνωση του τακτικού μας συνεδρίου για τους πρώτους τρεις μήνες του 2022. Θα αναμένω τις σχετικές εισηγήσεις της οργανωτικής επιτροπής για την ακριβή ημερομηνία. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε ένα υποδειγματικό συνέδριο τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Προφανώς και όλοι όσοι θα ερχόταν θα ήταν εμβολιασμένοι και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και τη δυνατότητα να κάνουν και τεστ σε κάθε όμως περίπτωση θεωρώ ότι στην παρούσα συγκυρία θα έστελνε το λάθος μήνυμα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι επί δικιας μου προεδρίας υλοποιήσαμε τον θεσμό των ετήσιων τακτικών συνεδρίων με εξαίρεση το 2020 λόγω covid και θεωρώ επιβεβλημένο να προχωρήσουμε σε αυτήν την μικρή χρονική μετάθεση έτσι ώστε να είμαστε και εναρμονισμένoι με το γενικότερο κλίμα, το οποίο επικρατεί στην κοινωνία».

