Ηράκλειο: Εξιχνιάστηκε ληστεία και κλοπές

Στη σύλληψη τριών δραστών προχώρησαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν, σήμερα το πρωί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, τρεις αλλοδαποί κατηγορούμενοι για ληστεία που διαπράχτηκε σε επιχείρηση στο Ηράκλειο. Οι τρεις συλληφθέντες όπως προέκυψε μπήκαν χθες τα ξημερώματα σε επιχείρηση του Ηρακλείου με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και απειλώντας με μαχαίρι, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο αφαιρώντας παράλληλα το χρηματικό ποσό των 570 ευρώ διάφορα καπνικά προϊόντα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι επρόκειτο για τους τρεις αλλοδαπούς οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια ερευνών που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν είδη ένδυσης και υπόδησης τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την διάρκεια της ληστείας, δύο μαχαίρια, το χρηματικό ποσό των 24,50 ευρώ, μέρος των κλαπέντων καπνικών προϊόντων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Από την συνεχιζόμενη έρευνα και προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου προέκυψε ότι οι δράστες είχαν διαπράξει ακόμα δύο κλοπές, είχαν αφαιρέσει στη μια περίπτωση χρήματα και διάφορα προσωπικά έγγραφα, ενώ σε άλλη περίπτωση έκλεψαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία χρησιμοποίησαν και για την διαφυγή τους από την ληστεία.\

