Κορονοϊός - Κουτσούμπας: κατάργηση κάθε πατέντας σε εμβόλιο και φάρμακα

Το μήνυμα του ΓΓ του ΚΚΕ κατά την εισαγωγική ομιλία του στην τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην εισαγωγική του ομιλία στην σημερινή τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κομμουνιστικής Πρωτοβουλίας επισήμανε ότι «συνεχίζουμε την πάλη μας στις δύσκολες συνθήκες, που η πανδημία σε πολλές χώρες -μεταξύ τους κι η Ελλάδα- είναι σε έξαρση, με τραγικές συνέπειες για τους λαούς, που βιώνουν την αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κρατών και κυβερνήσεων και την άθλια κατάσταση των αθωράκιστων, εμπορευματοποιημένων Δημόσιων Συστημάτων Υγείας».

«Ο κίνδυνος για νέες μεταλλάξεις αποδεικνύει ότι όσο το εμβόλιο αποτελεί χρυσοφόρο εμπόρευμα που υπηρετεί τα κέρδη και τους ανταγωνισμούς μεγάλων ομίλων και καπιταλιστικών κρατών τόσο θα καθυστερεί ο εμβολιασμός και θα συνεχίζεται η θανατηφόρα πορεία της πανδημίας. Θύμα αυτών των ανταγωνισμών είναι ιδιαίτερα οι λαοί των πιο φτωχών χωρών, που αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός δεν είναι πάνω από το ποσοστό του 6% του πληθυσμού τους» προσέθεσε, τονίζοντας στη συνέχεια:

«Γι' αυτό, μαζί με την ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας απ' την πανδημία, ιδιαίτερα της στήριξης του δημοσίου συστήματος υγείας, γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο το αίτημα κατάργησης κάθε "πατέντας" σε εμβόλια και φάρμακα, η οποία συνδέεται άμεσα με την παρασιτική κι επικίνδυνη καπιταλιστική ιδιοκτησία».





