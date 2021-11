Κόσμος

Οι Ταλιμπάν ζήτησαν τη βοήθεια της ΕΕ για τη λειτουργία των αεροδρομίων

Δεσμεύθηκαν για ακόμη φορά ότι θα επιτρέψουν την αποχώρηση από τη χώρα όσων των επιθυμούν.

Οι Ταλιμπάν ζήτησαν τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία των αφγανικών αεροδρομίων κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο στη Ντόχα, ενώ δεσμεύθηκαν για ακόμη φορά ότι θα επιτρέψουν την αποχώρηση από τη χώρα όσων των επιθυμούν, ανακοίνωσε η ΕΕ χθες Κυριακή.

«Η αφγανική αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να εγγυηθεί και να διευκολύνει τη διέλευση με κάθε ασφάλεια των αλλοδαπών και των Αφγανών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ).

«Προς τον σκοπό αυτό, τα δύο μέρη υπογράμμισαν την θεμελιώδη σημασία που έχει να διατηρηθούν τα αφγανικά αεροδρόμια ανοικτά και η αφγανική αντιπροσωπεία ζήτησε βοήθεια για τη διατήρηση των αεροδρομίων σε λειτουργία», πρόσθεσε η ευρωπαϊκή διπλωματία.

Οι Ταλιμπάν δεσμεύθηκαν εκ νέου να τηρήσουν την υπεσχημένη «γενική αμνηστία» για τους Αφγανούς που εργάστηκαν εναντίον τους τις δύο δεκαετίες δυτικής επικυριαρχίας στη χώρα της Ασίας, ως την αποχώρηση των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους τον Αύγουστο, σύμφωνα με το έγγραφο.

Εξάλλου, «τα δύο μέρη εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης καθώς φθάνει ο χειμώνας», κατά το δελτίο Τύπου, στο οποίο σημειώνεται πως η ΕΕ θα συνεχίσει να χορηγεί ανθρωπιστική βοήθεια.

Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσε τους Ταλιμπάν να σχηματίσουν «κυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς», να ενθαρρύνουν τη «δημοκρατία» και να εγγυηθούν «ισότητα» στην πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση.

Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι εάν οι Ταλιμπάν εκπληρώσουν τους όρους που θέτει η ΕΕ, μπορεί να αποδεσμευθούν επιπλέον χρηματοδοτήσεις, πάντως μόνο για να βοηθηθεί «απευθείας ο αφγανικός λαός».

Οι Ταλιμπάν επαναβεβαίωσαν ότι θα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα «σύμφωνα με τις ισλαμικές αρχές» και ότι θα καλωσόριζαν την επιστροφή των διπλωματικών αποστολών που έχουν κλείσει, πάντα σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της ΕΥΕΔ.

Η ΕΕ υπογράμμισε κατά το κείμενο πως ο «διάλογος δεν σημαίνει αναγνώριση» από πλευράς της «της προσωρινής κυβέρνησης» (των Ταλιμπάν), απλά «αποτελεί μέρος της επιχειρησιακής δέσμευσης της ΕΕ, που είναι προς το συμφέρον τόσο της ιδίας όσο και του αφγανικού λαού».

Οι συνομιλίες της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας έγιναν προτού αρχίσουν σήμερα διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και τους Ταλιμπάν, που προβλέπεται να διαρκέσουν δύο εβδομάδες και θα διεξαχθούν επίσης στην πρωτεύουσα του Κατάρ.

Της αντιπροσωπείας των Ταλιμπάν ήταν επικεφαλής ο μεταβατικός υπουργός Εξωτερικών των Ταλιμπάν, ο Αμίρ Χαν Μουτακί.

Αυτής της ΕΕ ηγήθηκε ο ευρωπαίος ειδικός επιτετραμμένος για το Αφγανιστάν, ο Τόμας Νίκλασον.

