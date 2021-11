Life

Στάθης Αγγελόπουλος: Προτιμώ να πεθάνω από κορονοϊό, παρά να κάνω το εμβόλιο

Τι υποστήριξε ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό και περέμεινε για 14 ημέρες στην ΜΕΘ.



Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» μίλησε ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο οποίος νόσησε από κορονοϊό και περέμεινε για 14 ημέρες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ο κορονοϊός υπάρχει, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να προστατευόμαστε, να κρατάμε τις αποστάσεις αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δε νομίζω ότι μέχρι τώρα το εμβόλιο αυτό με έχει πείσει να πάω να το κάνω. Με τρομάζει, με φοβίζει. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γρηγόρη Πετράκο και με τον Γιώργο Μουκίδη.

Βαφτιζόμαστε αντιεμβολιαστές επειδή δεν κάνουμε το συγκεκριμένο εμβόλιο. Δεν είμαστε αντιεμβολιαστές, έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα εμβόλια. Μέχρι τον Φεβρουάριο μπορώ να μπαίνω σε όλα τα μαγαζιά. Μετά, δεν θα κάνω το εμβόλιο, μπορεί να πάρω τα βουνά, να πάω σε κανένα χωριό να ζήσω μακριά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στάθης Αγγελόπουλος.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «προτιμώ να πεθάνω από τον κορονοϊό, παρά να κάνω το εμβόλιο που μπορεί να μου δημιουργήσει μια παρενέργεια και να πεθάνω τώρα. Αύριο αν κάνω το εμβόλιο μπορεί να μου δημιουργήσει μια παρενέργεια και να πεθάνω».

