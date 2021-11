Οικονομία

Καλαμάτα: Συλλήψεις για λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών (εικόνες)

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 4.250 λίτρα

Μεγάλη ποσότητα λαθραίων αλκοολούχων ποτών, που ξεπερνά τα 4.250 λίτρα, βρέθηκαν στην κατοχή ενός 42χρονου, μία 46χρονης και μίας ακόμη 44χρονης, που συνελήφθησαν σε τοπική κοινότητα του Δήμου Καλαμάτας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας και σε συνεργασία με το Τελωνείο και το Γενικό Χημείο, συνέλαβαν επ' αυτοφώρω την 42χρονη και την 44χρονη, να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο και να πραγματοποιούν μεταφορά οινοπνευματωδών ποτών, συνολικού βάρους 408 λίτρων, χωρίς νόμιμα παραστατικά αγοράς, κατοχής και διακίνησης.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες της Ασφάλειας Καλαμάτας, η 46χρονη μαζί με τον 42χρονο και έναν ακόμη 34χρονο, ο οποίος αναζητείται, διατηρούσαν εταιρεία εμπορίας αλκοολούχων ποτών, όπου τουλάχιστον από τις αρχές του Νοεμβρίου έως και χθες προμήθευαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίχως όμως να καταβάλλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε αποθήκη, βρέθηκαν ακόμη 3.847 λίτρα οινοπνευματωδών ποτών, σε διάφορες συσκευασίες, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατείχαν δίχως τα νόμιμα παραστατικά αγοράς, κατοχής και διακίνησης.

Οι ποσότητες των αλκοολούχων ποτών θα αποσταλούν στο Τελωνείο για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών, ενώ δείγματα των ποτών θα αποσταλούν στην Χημική Υπηρεσία για εργαστηριακές εξετάσεις, προκείμενου να διαπιστωθεί τυχόν νόθευσή τους.

Οι συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί φοροδιαφυγής, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Καλαμάτας συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση

