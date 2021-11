Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: Γιατί θα “κατεβάζει” φωτογραφίες και βίντεο από αναρτήσεις

Νέα πολιτική από την πλατφόρμα και σε ότι αφορά γενικότερα τα προσωπικά δεδομένα.

Το Twitter Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα επιτρέπει στο εξής την ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο στην πλατφόρμα του χωρίς τη συγκατάθεση του προσώπου που εικονίζεται σ’ αυτά.

Με βάση την πολιτική προσωπικών δεδομένων που ακολουθεί η εταιρεία, απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται στοιχεία όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις και ταυτότητες άλλων προσώπων.

«Όταν ενημερωνόμαστε από τα εικονιζόμενα πρόσωπα ή από εκπροσώπους τους, ότι δεν συναίνεσαν στο μοίρασμα των φωτογραφιών ή των βίντεο τους, θα τα αφαιρούμε» ανέφερε στο blog του το Twitter.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας Τζακ Ντόρσεϊ παραιτήθηκε χθες από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παραχωρώντας τα ηνία στον μέχρι πρότινος επικεφαλής του τεχνολογικού τομέα, τον Παράγκ Αγκραβάλ.

