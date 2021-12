Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Τετάρτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

Ακόμη ένα «δυνατό» επεισόδιο της σειράς εποχής, «Άγριες Μέλισσες», θα απολαύσουμε απόψε στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Σε αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», η Ζωή Μεγαρίτη συζητά με την αδελφή της για όσα υπομένει, όπως αναφέρει, επί πολλά χρόνια, στο πλευρό του Ακύλα Μεγαρίτη, με την δασκάλα να την προτρέπει να συζητήσει με τον άνδρα της και εάν δεν τα βρουν να προχωρήσουν σε διαζχύγιο.

Αμέσως μετά, η Ζωή λέει στον γιό της να φύγει από κοντά τους, με τον Λευτέρη να απαντά πως θα μείνει στο πλευρό της για να την βοηθήσει.

Ωστόσο, όλα αυτά “φθάνουν” αμέσως στα αυτιά του Ακύλα Μεγαρίτη.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από την σειρά «Άγριες Μέλισσες» που προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Η υπόθεση του αποψινού επεισοδίου

Ο Ακύλας μαθαίνει το μυστικό της Ζωής και προσπαθεί να βρει ποιος από τους Σεβαστούς είναι το τρίτο πρόσωπο.

Η Μάρω επισκέπτεται, με τον Ζάχο, τον Λάμπρο στη φυλακή. Προσπαθεί, μάταια, να συνεφέρει τον γιο της, αλλά η Ελένη τον δικαιολογεί, αποκαλύπτοντας την αλήθεια.

Ο Δούκας ζητάει απ’ την Αντιγόνη να ρίξει στάχτη στα μάτια της Μυρσίνης για τη σχέση τους. Ο Τόλλιας ενημερώνει το χωριό για τη χρεωκοπία και ζητά απ’ τον Ακύλα να βρουν μια λύση.

Ο Σέργιος, πάνω στον θυμό του, αποκαλύπτει στον Νικηφόρο πως βοήθησε τον Λάμπρο στη φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Καθηγητής ασέλγησε σε 11χρονη μαθήτρια (βίντεο)

Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Οι εξαιρέσεις και τα μειωμένα πρόστιμα

Έκτακτο βοήθημα 250 ευρώ: ποιοι το δικαιούνται

Gallery