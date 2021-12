Κοινωνία

Δεκάδες επίορκοι αστυνομικοί σε κύκλωμα “ελληνοποιήσεων” ανθρώπων

Πόσοι ένστολοι έχουν συλληφθεί, πόσες δεκάδες φέρονται να εμπλέκονται. Οι ιδιότητες των άλλων συλληφθέντων. Πως δρούσε το κύκλωμα με τον “τζίρο” εκατομμυρίων ευρώ.

(εικόνα αρχείου)

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος μετέβη σήμερα το πρωί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Εκεί, επί 2,5 ώρες, ο Υπουργός ενημερώθηκε από τον Διοικητή Υποστράτηγο Ηλία Κοσσυβάκη για την πορεία των ερευνών σχετικά με το κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων με την παράνομη έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων στο οποίο έχουν εμπλοκή και αστυνομικοί.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται περισσότεροι από 30 αστυνομικοί, ενώ μεταξύ των 20 συλληφθέντων υπάρχει και ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

«Μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν πρωινές και απογευματινές ώρες της 30–11–2021, εντός των ορίων του αυτοφώρου 20 άτομα μεταξύ των οποίων: εννέα (9) εν ενεργεία αστυνομικοί (εκ των οποίων ένας (1) αξιωματικός), ένας (1) Πολιτικός Υπάλληλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , μια (1) Υπάλληλος Ληξιαρχείου Ο.Τ.Α, ένας (1) δικηγόρος και οκτώ (8) πολίτες. Συνολικά, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής έρευνες, στην εγκληματική οργάνωση υπάρχουν στοιχεία ότι εμπλέκονται 34 αστυνομικοί.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της Υπηρεσίας και τη συνδυαστική αξιολόγηση των συλλεχθέντων αποδεικτικών στοιχείων έχει προκύψει, ότι τουλάχιστον από 26–04–2013 έως και 30–11–2021, είχε συγκροτηθεί εγκληματική οργάνωση, αποτελούμενη κυρίως από Έλληνες, παλιννοστούντες πρώην χωρών Ε.Σ.Σ.Δ., αστυνομικούς και άλλους δημόσιους υπαλλήλους. Το κύκλωμα είχε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών και δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνησίων (τυπικά) ελληνικών δελτίων ταυτότητας, ελληνικών διαβατηρίων και διπλωμάτων οδήγησης σε αλλοδαπούς υπηκόους με βαρύ ποινικό μητρώο επιδιώκοντας την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Παράλληλα, διευκόλυναν την παράνομη παραμονή στη χώρα των αλλοδαπών υπηκόων, που απολάμβαναν όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, όπως έκδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, παραπλανώντας τις αρμόδιες δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα τυχόν έρευνες των Αστυνομικών Αρχών που θα αποσκοπούσαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη ορισμένων εξ’ αυτών (με βεβαρυμμένο ποινικό παρελθόν) και επιπλέον διευκολύνοντας την έξοδό τους από την Ελλάδα προς άλλες Χώρες, ιδιαιτέρως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν (SCHENGEN), όπου και ορισμένοι κάτοχοι των «πλαστών» εγγράφων συνελήφθησαν.

(εικόνα αρχείου)

Ο τρόπος δράσης («modus operandi») της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ήταν ιεραρχικώς δομημένη, πολυμελής, πολύπλοκη και καθόλου τυχαία, με διακριτούς και αλληλένδετους των μελών της ρόλους, με το κάθε μέλος να υποτάσσεται στη βούληση της ολότητας (Διευθύνοντα – εγκέφαλο της οργάνωσης), μη δυνάμενο να εφαρμόσει μόνο του το σχέδιό του, καθιστώντας κοινωνούς και τα λοιπά μέλη και επιδιώκοντας τον κοινό εγκληματικό σκοπό σχετικά με την έκδοση δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων έλληνα πολίτη, κυρίως σε αλλοδαπούς αλλά και σε ημεδαπούς είτε με τη χρήση ψευδών στοιχείων μη υπαρκτών ατόμων, είτε με τη χρήση στοιχείων ομογενών, οι οποίοι διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό και είχαν πλήρη άγνοια των ενεργειών της οργάνωσης, είτε με τη χρήση στοιχείων υπαρκτών ημεδαπών, κατόπιν προηγηθείσας ψευδούς δήλωσης απώλειας προηγούμενου νομίμως εκδοθέντος δελτίου ταυτότητας, είτε με τη χρήση των πραγματικών τους στοιχείων ταυτότητας, μέσω παράνομης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Με τη χρήση των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι επετύγχαναν κατά περίπτωση, την ελεύθερη παραμονή και κίνηση τους στη Χώρα, την απόκρυψη τυχόν ποινικού τους παρελθόντος, την απρόσκοπτη έξοδό τους από τη Χώρα και την ελεύθερη κίνηση και διαμονή σε χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν (SCHENGEN), την έκδοση αδειών οδήγησης, την κατάρτιση νέων ή τη χρήση υπαρκτών φορολογικών μητρώων και την κατ’ επέκταση σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων και τη σύναψη συμβάσεων και συμβολαίων οιασδήποτε μορφής.

Για την έκδοση κάθε εγγράφου, ο ενδιαφερόμενος κατέβαλε χρηματικό ποσό ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €). Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί πάνω από 600.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, υπολογίζεται ότι το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση, ανέρχεται σε τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000,00 €).

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Παναγιώτης Θεοδωρικάκος ζήτησε από τον Διοικητή και τα στελέχη της Υπηρεσίας των Εσωτερικών Υποθέσεων τη συνέχιση των ερευνών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης με σκοπό οι ένοχοι να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».

Θεοδωρικάκος: «Είμαστε με τον αστυνομικό του καθήκοντος, όχι με τους επίορκους»

Σε δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου, σημειώνεται «Ύστερα από πολύμηνη έρευνα η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων με ενημέρωσε για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με τη συμμετοχή δυστυχώς επίορκων αστυνομικών. Από την πρώτη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μου εμπιστεύτηκε αυτό το κρίσιμο Υπουργείο ζήτησα διαφάνεια και πάταξη της διαφθοράς. Η Αστυνομία για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας πρέπει πρώτα εκείνη να τηρεί τους νόμους. Οι πολίτες ζητούν ασφάλεια. Θέλουν κοντά τους τον αστυνομικό, να τους προστατεύει και όχι να παρανομεί.

Δεν πρόκειται να υπάρξει επιείκεια απέναντι σε όποιον παραβαίνει τον όρκο του. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους αστυνομικούς του καθήκοντος, που εργάζονται σκληρά και συνειδητά για την ασφάλεια των πολιτών και της πατρίδας μας. Και αυτοί είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αστυνομικών. Είμαστε απέναντι σε αστυνομικούς, που αποδεικνύονται επίορκοι. Ζήτησα από τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η έρευνα να πάει μέχρι τέλους και όλοι οι εμπλεκόμενοι να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Μόνο έτσι, θα νιώσουν οι πολίτες ότι η ΕΛ.ΑΣ. λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα ενάντια στο έγκλημα όπου και αν βρίσκεται αυτό, για το καλό των πολιτών και της Δημοκρατίας μας».

Βαριές ποινικές διώξεις

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για σωρεία κακουργηματικών και πλημμελημάτων πράξεων άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των 20 συλληφθέντων. Αναλυτικά, στους εμπλεκόμενους -κατά περίπτωση- απαγγέλθηκαν κατηγορίες για:

εγκληματική οργάνωση,

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης,

δωροδοκία υπαλλήλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,

δωροδοκία υπάλληλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του από κοινού κατ’ εξακολούθηση και κατά μόνας,

ψευδής βεβαίωση,

διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολίτη από κοινού και κατά συρροή από υπαίτιους που ενήργησαν με σκοπό τη κερδοσκοπία και κατ’ επάγγελμα,

διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώρας με δυσχέρανση των ερευνών των αστυνομικών αρχών για σύλληψη και απέλασή τους,

διακίνηση ναρκωτικών (αγορά και κατοχή),

συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση,

συνέργεια στη διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό έδαφος πολίτη τρίτης χώρας και

συνέργεια στη διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης χώρας με δυσχέρανση των ερευνών

Επιπλέον, κατά περίπτωση ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

ψευδή υπεύθυνη δήλωση,

παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση,

πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και μη,

προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών,

παράνομη κατοχή όπλου και πυρομαχικών και

ψευδή βεβαίωση.

Οι συλληφθέντες παραπέμπονται σε ανακριτή για να απολογηθούν.

