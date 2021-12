Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Η ΑΕΚ έκανε υγιεινό περίπατο με την Κηφισιά

Μέσα σε 22 λεπτά η «Ένωση» μετέτρεψε τη ρεβάνς σε τυπική διαδικασία.

Στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας βρίσκεται από σήμερα η ΑΕΚ που νίκησε 4-0 την Κηφισιά και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της φάσης των «16». Το ματς κρίθηκε στο β΄ ημίχρονο με τρία γκολ μέσα σε 22 λεπτά και σκόρερ τους Ανσαριφάρντ (52΄), Σβάρνα (57΄), Τάνκοβιτς (70΄) και Χατζισαφί (74΄).

Με 100% διαφορποιημένη ενδεκάδα σε σχέση με το ματς εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα παράταξε την ΑΕΚ ο Αργύρης Γιαννίκης. Ήταν επόμενο να χρειαστεί να περάσει κάποιοι διάστημα για να «βρεθούν» οι παίκτες στο γήπεδο και κάπως έτσι «έφυγε» όλο το πρώτο ημίχρονο. Παρόλα αυτά η Ένωση θα μπορούσε να έχει προηγηθεί -τυχαία είναι η αλήθεια- όταν η μπάλα βρήκε στο δοκάρι μετά από σέντρα του Ρότα και κόντρα σε παίκτη της Κηφισιάς.

Το σκορ άνοιξε νωρίς στο β΄ ημίχρονο όταν ο Ντάρκο Γέβτιτς εκτέλεσε φάουλ και ο Καρίμ Ανσαριφάρντ έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα στο 52΄. Αμέσως μετά, στο 57΄, ο Στράτος Σβάρνας έγραψε το 2-0 με προώθηση και ωραίο συνδυασμό με τον Ανσαριφάρντ. Για τον Έλληνα σέντερ μπακ ήταν το πρώτο γκολ μετά από 1,5 χρόνο, μετά από ένα ματς εναντίον του ΟΦΗ στα play off, τον Ιούλιο του 2020.

Το ματς πλέον απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα. Το ίδιο και η πρόκριση, αφού η Κηφισιά ήταν εντελώς ακίνδυνη και απείχε πολύ από ένα γκολ που θα της άφηνε έστω κάποιες ελπίδες ενόψει της ρεβάνς της 23ης Δεκεμβρίου. Σχεδόν το παράτησαν το ματς οι φιλοξενούμενοι και η ΑΕΚ χωρίς να χρειαστεί καν να πατήσει γκάζι, πέτυχε ακόμα δύο γκολ. Το πρώτο με υπέροχο σουτ του Μουαμέρ Τάνκοβιτς στο 70΄ και το έτερο με πλασέ του Χατζισαφί μετά από ασίστ του Γέβτιτς στο 74΄.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Βάτσιος

Κίτρινες: Γέβτιτς - Ντορίβα, Παπασάββας

AΕΚ: Τσιντώτας, Ρότα, Σβάρνας, Τζαβέλλας, Χατζισαφί, Σάκχοβ, Λε Ταλέκ (71΄ Σιμάνσκι), Γέβτιτς (80΄ Μοχαμαντί), Γκαρσία (64΄ Άμραμπατ), Ανσαριφάρντ (80΄ Κοσίδης), Τάνκοβιτς (71΄ Αραούχο).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Κούστας): Μιχελής, Σμπώκος, Σωτηράκος, Αρτυματάς, Παυλάκης, Οικονομίδης (61΄ Τζέλι), Πρίτσας (46΄ Ντορίβα), Καλλέργης (61΄ Κρητικός), Παπασάββας (82΄ Παπαγγελής), Τετέι (73΄ Αγγελόπουλος), Γιαννιτσάνης.

