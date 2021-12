Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα”: Ο Κρικέτος για τους επίορκους αστυνομικούς και τους “μπάτσους”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση για βουλευτή της ΝΔ που αποκάλεσε “μπάτσους” τους αστυνομικούς. Τι λέει για τους δεκάδες συναδέλφους του που εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων.

«Εγώ δεν θα δικάσω ούτε θα αθωώσω κανέναν. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη και ερευνάται από την Δικαιοσύνη, η οποία αυτόν που είναι ένοχος θα τον καταδικάσει και όποιον είναι αθώος, θα τον αθωώσει», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Σπήλιος Κρικέτος, σχετικά με το κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων ανθρώπων, με συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών.

Όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δυτικής Αττικής, «αυτό που ακούμε “τρώει” το κύρος της Αστυνομίας. Οι πολίτες δεν θέλουν τέτοιους αστυνομικούς δίπλα τους, αλλά αστυνομικούς που θα προστατεύσουν τις ζωές του και την περιουσία τους».

«Τέτοια περιστατικά κάνουν τους πολίτες να μην μας εμπιστεύονται, μας γυρίζουν πίσω, παρότι χιλιάδες αστυνομικοί βρίσκονται αυτήν την στιγμή στους δρόμους που προσπαθούν να προστατεύσουν τους πολίτες. Μας έχουν “ρίξει” στα μάτια των πολιτών», ανέφερε ο κ. Κρικέτος

‘Όπως επεσήμανε, «στηρίζουμε την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, που πολλές φορές “έχει βγάλει τα κάστανα από την φωτιά”. Επί έναν χρόνο έψαχναν την υπόθεση και έχουν στοιχεία με την οποία την έχουν “δέσει”».

Ο κ. Κρικέτος εξέφρασε και την αγανάκτηση των αστυνομικών, για μια δήλωση του βουλευτή της ΝΔ, Μπάμπη Παπαδημητρίου, καθώς όπως ανέφερε, «σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή, αποκάλεσε τους αστυνομικούς “μπάτσους”. Εμείς την προηγούμενη φορά που ειπώθηκε κάτι τέτοιο, επί ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε στην Δικαιοσύνη και η ΝΔ μας υποτήριζε. Το είπε ο κ. Παπαδημητρίου. Αναρωτιέμαι, ο Πρωθυπουργός συμφωνεί με τον βουλευτή του, που μας αποκάλεσε “μπάτσους” ζωντανά στην τηλεόραση; Είναι ντροπή!»

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία – Οικονομική κρίση: Ο Ερντογάν άλλαξε Υπουργό Οικονομικών

Άλεκ Μπάλντουιν κλαίγοντας: Δεν πάτησα τη σκανδάλη

Μετάλλαξη Όμικρον – Γκουτέρες: άδικο, τιμωρητικό και αναποτελεσματικό το κλείσιμο των συνόρων