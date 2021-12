Κόσμος

Μόναχο: τραυματίες από έκρηξη βόμβας του Β Παγκοσμίου Πολέμου (βίντεο)

Σε εργοτάξιο κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό εξερράγη η βόμβα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εξερράγη στο Μόναχο προκαλώντας τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Η βόμβα εξερράγη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Μόναχου και προκάλεσε τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων και το σοβαρό τραυματισμό ενός τέταρτου.

Η βόμβα εξερράγη σε εργοτάξιο κοντά σε υπό κατασκευή γραμμή.

Οι γραμμές δεν επηρεάστηκαν, εκκενώθηκαν όμως κάποια τρένα.

