Οικονομία

Εφορία: Οι "εκκρεμότητες" του 2021

Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει οι φορολογούμενοι να έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους για να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Το «ραντεβού» τους με την εφορία δεν πρέπει να ξεχάσουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έως το τέλος του έτους θα πρέπει να δηλώσουν ποσά που εισέπραξαν αναδρομικά από αμοιβές ή συντάξεις ή μετά από διασταυρώσεις διαπιστώθηκε ότι «ξέχασαν» να δηλώσουν εισοδήματα, όσοι απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία και θέλουν να καλύψουν τεκμήρια αλλά και κάτοικοι εξωτερικού και κληρονόμοι.

Πιο συγκεκριμένα οι παραπάνω κατηγορίες φορολογουμένων θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις στην εφορία για :

Εισοδήματα παλαιότερων ετών . Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι με βάση ηλεκτρονική βεβαίωση αποδοχών της ΑΑΔΕ εισέπραξαν μέσα στο 2020 αναδρομικά, ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο υπόχρεος εισέρχεται στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2020. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2022. Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή με κούριερ στη Δ.Ο.Υ.

Αναδρομικά που διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλωθεί. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι μετά από διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ εντοπίσθηκαν ότι είχαν «ξεχάσει» να δηλώσουν εισοδήματα παρελθόντων ετών ή τους καταλογίσθηκε φόρος κατ΄ εκτίμηση και έλαβαν το σχετικό σημείωμα, έχουν τη δυνατότητα έως τις 31 Δεκεμβρίου για να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αν με βάση τη δήλωση και τα δικαιολογητικά προκύψει μικρότερο ποσό οφειλής το επιπλέον βεβαιωθέν ποσό διαγράφεται, το δε τυχόν επιπλέον καταβληθέν ποσό επιστρέφεται. Πρόκειται για περιπτώσεις συνταξιούχων οι οποίοι μετά από ελέγχους της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν δηλώσει ποσά που εισέπραξαν από το εξωτερικό.

Φορολογούμενοι οι οποίοι θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορούν να επικαλεστούν γονικές παροχές χρηματικών ποσών. Οι σχετικές δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος του 2021.

Κληρονόμοι. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, οι κληρονόμοι έχουν περιθώριο για να υποβάλουν χειρόγραφα στην Εφορία τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2020. Επίσης όσοι κληρονόμησαν ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία και έχουν παρέλθει 6 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση.

Όσοι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, στις 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για την απόσυρση συγκεκριμένων μοντέλων ταμειακών μηχανών.

πηγή: naftemporiki.gr

