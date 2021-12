Υγεία - Περιβάλλον

Παναγιωτόπουλος - Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Το πρόστιμο παραβιάζει θεμελιώδη αρχή της επιστήμης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων μιλά στον ΑΝΤ1 για τον "ασθενή μηδέν" με τη μετάλλαξη Όμικρον και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

«Δεν πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από τα πρώτα κρούσματα που είναι σε νέους ανθρώπους», είπε για τη μετάλλαξη Όμικρον στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, επισημαίνοντας πως υπάρχουν ενδείξεις ότι, «το εμβόλιο προστατεύει» από την Όμικρον.

Ο καθηγητής έσπευσε να καθησυχάσει τους κατοίκους των Χανίων, της περιοχής όπου διαγνώστηκε το πρώτο κρούσμα της νέας μετάλλαξης, καθώς «είναι μία εξαιρετική περίπτωση περιχαράκωσης», ενώ ερωτηθείς γιατί δεν φάνηκε από τα πρώτα τεστ του 40χρονου ότι ήταν θετικός, εξήγησε πως «έτσι γίνεται, υπάρχει χρόνος επώασης. Τα πρώτα τεστ αναμένεται να είναι αρνητικά, γι’ αυτό συστήνεται επανάληψη τεστ».

Δεν απέκλεισε να έχει να κάνει και με το ότι ήταν εμβολιασμένος, που δεν φάνηκε θετικό το αρχικό του τεστ, «γιατί το φορτίο που αναπτύσσεται στον εμβολιασμένο είναι μικρότερο».

Σχετικά με το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού στα άτομα άνω των 60, το χαρακτήρισε ως «έσχατο».

«Στη χώρα μας δεν έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα, κίνητρα- αντικίνητρα, αλλά εδώ που φτάσαμε….», είπε τονίζοντας πως, η υποχρεωτικότητα τον βρίσκει θετικό, όχι όμως και το πρόστιμο, αφού «εξοντώνει τους ασθενέστερους συμπολίτες μας».

«Υπάρχουν εναλλακτικά μέτρα, όπως το να μην μπορεί να πάει πουθενά εκτός από φαρμακεία και σουπερ μάρκετ», είπε, επισημαίνοντας πως με την επιβολή προστίμου «παραβιάζεται θεμελιώδης αρχής της αρχής της επιστήμης, δε βοηθά την καταπολέμηση του ιού η διαίρεση της κοινωνίας. Βοηθά τους ανεμβολίαστους να εμμένουν περισσότερο».

«Διανύουμε δύσκολη περίοδο, χρειάζεται ψυχραιμία», κατέληξε ο Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Το πρόγραμμα της επίσκεψης του στην Ελλάδα

Καστοριά: Άνδρας καταπλακώθηκε από συντρίμμια κτηρίου (εικόνες)

“Εξοικονομώ”: μπόνους για νοικιασμένες και παραχωρημένες κατοικίες