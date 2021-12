Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η έκλειψη θέλει… προσοχή! (βίντεο)

Παρακολουθείστε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Η έκλειψη που γίνεται στον Τοξότη, με σημαντικούς πλανήτες, είναι σε μια καλή φάση και σημαίνει ότι τα νέα ξεκινήματα που μπορεί να γίνουν θα πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ, αλλά θα έχουν μια καλή εξέλιξη», είπε η Λίτσα Πατέρα ξεκινώντας την ενότητα με τις προβλέψεις των ζωδίων, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, η έκλειψη επηρεάζει τις συμπεριφορές όχι μόνο την ημέρα που συμβαίνουν, αλλά κάποιες ημέρες πριν και μετά.

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ακόμη πως «ο Δίας ευνοεί αυτήν την εποχή τα σχέδια».

Η αστρολόγος της εκπομπής είπε πως «ο Τοξότης, στον οποίο γίνεται η έκλειψη, είναι χαρούμενο ζώδιο, που του αρέσουν τα ταξίδια και οι επαφές με άλλους ανθρώπους, πράγματα που ευνοούνται, αλλά απαιτείται και σε αυτά προσοχή»

Ακόμη, όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «η Αφροδίτη πάει στον Πλούτωνα και φέρνει βαθιά αγάπη, αλλά με μερικές ασυμφωνίες».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

