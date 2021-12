Κοινωνία

Κουφοντίνας: το “όχι” και η φυλακή έως το 2027 τουλάχιστον

Πως το σκεπτικό της απόφασης από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας, “κλείνει τις πόρτες” προς την ελευθερία, στον καταδικασμένο σε 11 φορές ισόβια για ισάριθμους φόνους.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας αποφάνθηκε με βούλευμά του ότι το μέλος της 17 Νοέμβρη Δημήτρης Κουφοντίνας θεμελιώνει δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους τον Σεπτέμβριο του 2027.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας ζητούσε να αποφυλακιστεί με όρους καθώς έχει συμπληρώσει στις φυλακές (στις 5 Σεπτέμβρη 2021), 19 χρόνια πραγματικής έκτισης ποινής και 8 χρόνια ευεργετικής έκτισης ποινής (καθώς εργαζόταν στις φυλακές και ειδικά στις αγροτικές φυλακές).

Η αίτησή του στηριζόταν στον Ποινικό Κώδικα που ίσχυε πριν από την ψήφιση του νέου (1.7.2019), με το αιτιολογικό ότι εφαρμόζεται πάντα ο ευεργετικότερος για τον κατηγορούμενο νόμος.

ο παλιός Π.Κ. προέβλεπε ότι δικαίωμα για υποβολή αιτήματος αποφυλάκισης θεμελιώνεται για όλους τους ισοβίτες ύστερα από 16 ή 19 (μάξιμουμ) χρόνια έκτισης ποινής.

Τώρα, η εισαγγελέας στην εισήγησή της όσο και το Δικαστικό Συμβούλιο έκριναν ότι ο παλιός Ποινικό Κώδικας αναφερόταν σε περιπτώσεις καταδικασμένων σε μια φορά ισόβια κάθειρξη και όχι σε καταδίκους με πολλαπλές ισόβιες, όπως είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας και απέρριψαν το αίτημά του. Οι δικαστές, αναφέρουν ότι η έλλειψη ρητής αναφοράς στον προηγούμενο παλαιό Ποινικό Κώδικα σε πολυϊσοβίτες, δημιουργεί κενό νόμου, το οποίο καλυπτόταν νομολογικά από τα δικαστήρια. Το κενό αυτό, όπως αναφέρεται, καλύφθηκε από τον νέο Ποινικό Κώδικα του 2019 που αναφέρεται ότι οι πολυϊσοβίτες μπορούν να ζητήσουν την υφ' όρων απόλυσή τους στα 25 χρόνια (άρθρο 105Β παρ. 6 Π.Κ.).

Παράλληλα, οι δικαστές θεωρούν ότι αυτή η ρητή αναφορά περί δικαιώματος να αποφυλακιστούν με όρους οι πολυϊσοβίτες στα 25 χρόνια, καλύπτει το «κενό νόμου». Αναφέρουν ακόμη ότι «νομολογιακά γινόταν δεκτό ότι στην περίπτωση αυτή (σ.σ του πολυϊσοβίτη) ο κρατούμενος μπορούσε να απολυθεί υπό όρο εάν είχε εκτίσει πραγματικά ποινή 19 ετών και ευεργετικώς υπολογισθείσα 25 ετών» όμως πλέον το θέμα λύνεται ρητά με την πρόβλεψη του νέου Ποινικού Κώδικα του 2019.





