“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με παγίδες και … “εκρήξεις” (εικόνες)

Νέα επεισόδια με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, και κινηματογραφική αισθητική, στην σειρά “Άγριες Μέλισσες” του ΑΝΤ1.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν….

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 41

Ο Ζάχος είναι αποφασισμένος ν’ ανακαλύψει τον λόγο που δόθηκε η εντολή δολοφονίας του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Η συνάντησή του μ’ έναν ισχυρό άντρα του καθεστώτος μπορεί να τον οδηγήσει στην πολυπόθητη αλήθεια. Η Ασημίνα ενημερώνει τον Πέτρο για την απόφαση που πήρε με τον Νικηφόρο να κρατήσουν μακριά απ’ τον Σέργιο τις νέες τους σχέσεις. Τι αντίκτυπο, όμως, θα έχει αυτό στον δεσμό τους; Η Κορίνα παγιδεύει τον Μελέτη για να της αποκαλύψει την πραγματική αιτία που καθυστέρησε στον γάμο τους. Η Μυρσίνη προσεγγίζει έναν καινούριο σύμμαχο για να ξεσκεπάσει τις ερωτοδουλειές του Δούκα. Η μέρα του Στρατοδικείου φτάνει και ο Λάμπρος θα δεχθεί στις φυλακές μια απρόσμενη επίσκεψη. Ο Ακύλας συνεχίζει τις προσπάθειες ν’ ανακαλύψει τον εραστή της Ζωής, αλλά οι έρευνές του θα τον οδηγήσουν σ’ ένα άλλο μέλος της οικογένειας Μεγαρίτη και ο Ακύλας θα δεχθεί το ισχυρότερο χτύπημα.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 42

Το Στρατοδικείο του Λάμπρου ξεκινά με την κατάθεση των μελών του ΕΑΚ, Ασβεστά και Τουβάκη, που τον παρουσιάζουν ως υπαρχηγό της οργάνωσης. Η Ελένη, απελπισμένη, βασίζει τις ελπίδες της στον Ζάχο που τη διαβεβαιώνει πως θα συνεχίσει να το ψάχνει. Δεν μπορεί, όμως, να κρυφτεί απ’ τη Μάρω που καταλαβαίνει πως ο γιος της έχει ακόμα συναισθήματα για την Ελένη. Ο Ακύλας δίνει την αρχηγία των Αβάντων στον Μελέτη, ενώ υποψιάζεται πως ο Δούκας είναι ο εραστής της γυναίκας του. Θα βρεθεί, όμως, μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη! Ο Τόλλιας πηγαίνει στον Νομάρχη για να κάνει τα παράπονά του για τα έργα του Ακύλα και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Καλογερά. Ο Θέμης βρίσκεται ανάμεσα στον Δούκα και τη Μυρσίνη που παίζουν το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Ο Δούκας συνεχίζει τη σχέση του με την Αντιγόνη, ενώ είναι αποφασισμένος να πάρει πίσω την περιουσία του, η Μυρσίνη, όμως, δεν σκοπεύει να παραδώσει τα όπλα. Ο Μόρτζος ζητά απ’ τον Νικηφόρο να επιστρέψει στη Νομαρχία καθώς τον βλέπει σαν μελλοντικό γαμπρό του.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 43

Ο Νικηφόρος αρνείται την πρόταση του Μόρτζου, αλλά ο Κωνσταντής και η Πηνελόπη προσπαθούν να τον πείσουν να ξαναγυρίσει στη Νομαρχία. Ο Θανάσης συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα στον Τόλλια με τις αποφάσεις του. Την ίδια ώρα, ο Ακύλας παίρνει τις δικές του αποφάσεις για το μέλλον του Κοινοτάρχη, αλλά και του γιου του. Οι εξελίξεις για τον Λευτέρη προμηνύονται καταστροφικές. Η Μυρσίνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τον χειρότερο φόβο της. Το δικαστήριο συνεχίζεται με τις καταθέσεις του Προύσαλη, του Τόλλια, αλλά και του Προκόπη που είναι έτοιμος για μεγάλες αποκαλύψεις. Θα καταφέρουν να τον συνετίσουν ή μήπως θα τον προλάβει η Ελένη που έχει κρυμμένους, αλλά επικίνδυνους άσσους στο μανίκι της;

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 44

Η κατάσταση στο δικαστήριο βγαίνει εκτός ελέγχου μετά τις αποκαλύψεις της Ελένης και διατάζεται η σύλληψή της. Ο Σαράφης βρίσκει μια λύση που θα μπορούσε να τη σώσει. Θα καταφέρουν να την πείσουν ή θα έχει τη μοίρα του Λάμπρου; Ο Ακύλας και ο Λευτέρης θα έχουν μια αναμέτρηση με ολέθρια αποτελέσματα. Ο Κωνσταντής αποφασίζει να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά τη σχέση του με τη Δρόσω. Εκείνη, όμως, θα τον ακολουθήσει; Ο Δούκας και η Μυρσίνη ανοίγουν τα χαρτιά τους και ο πόλεμος που θα ξεσπάσει ανάμεσά τους προμηνύεται εφιαλτικός. Το σχέδιο του Πέτρου, για να βοηθήσει στην αθώωση του Λάμπρου, μπαίνει σ’ εφαρμογή, προκαλώντας την οργή του Ακύλα που παίρνει μια παράτολμη απόφαση. Μια απόπειρα αυτοκτονίας θα ταράξει τα νερά με απρόβλεπτες συνέπειες…

«Άγριες Μέλισσες»: Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00

