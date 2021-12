Πολιτική

Κορονοϊός - Σχοινάς: Δεν πάμε σε γενικευμένο lockdown στην Ευρώπη

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την υποχρεωτικότητα του εμβολισμού, τους ανεμβλίαστους στην Ευρώπη, αλλά και το μεταναστευτικό.



Για την έξαρση της πανδημία στην Ευρώπη, την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, το ενδεχόμενο γενικευμένου lockdown αλλά και για το θέμα του μεταναστευτικού μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

Όπως είπε έχει αρχίσει η κουβέντα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στην Ευρώπη και ανέφερε και την τοποθέτηση του Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ανέφερε ότι εφόσον κάποια κράτη – μέλη προχωρούν σε αυτό, πρέπει να δούμε και πόσο προχωράμε όλοι μαζί.

Για το ενδεμόνεο lockdown στην Ευρώπη, ο κ. Σχοινάς είπε ότι ο ιός είναι ύπουλος και δεν τα ξέρουμε όλα, ωστόσο σημείωσε πως δεν πιστεύει ότι οδεύουμε σε γενικευμένα lockdown, αλλά θα παρθούν στοχευμένα μέτρα.

Επίσης, αναφέρθηκε και στους ανεμβολίαστους και τα άτυπα lockdown που κάνουν για αυτούς τα κράτη μέλη της ΕΕ. «Είναι κρίμα μην μπορούμε να προχωρήσουμε τον εμβολιασμό εφόσον έχουμε αυτό το όπλο στα χέρια μας», είπε ο κ. Σχοινάς, προσθέτοντας ότι «το εμβόλιο είναι η μόνη επιστημονικά κατοχυρωμένη άμυνα κατά του ιού», ενώ αναφέρθηκε και στα ποσοστά ανεμβολίαστων στην Ευρώπη γενικά.

Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε και στο Μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι την Κυριακή θα συνοδεύσει τον Πάπα Φραγκίσκο στην Λέσβο, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ο κ. Σχοινάς έκανε λόγο για αυταρχικούς γείτονες που χρησιμοποίησαν τον ανθρώπινο πόνο για να πλήξουν την Ευρώπη. Ωστόσο, όπως είπε τελικά δεν τα κατάφεραν αφού η Ευρώπη αμύνθηκε.

Τέλος, μιλώντας για την αποχώρηση της Άγκελα Μέρκελ είπε ότι η Ευρώπη θα είναι ελαφρώς... διαφορετική μετά την Μέρκελ.

