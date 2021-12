Life

“Η Φάρμα”: όσα θα δούμε στην πρεμιέρα (εικόνες)

Πρεμιέρα κάνει απόψε στον ΑΝΤ1 “Η Φάρμα” με πολλές αλλαγές, μεγαλύτερο έπαθλο και άκρως ενδιαφέρον “μωσαϊκό” παικτών.

Η ζωή στη «Φάρμα» ξεκινάει απόψε, στις 20:00, στον ΑΝΤ1!

Νέα τοποθεσία, νέοι παίκτες, νέοι κανόνες, νέες αποστολές, νέες μονομαχίες και μεγαλύτερο έπαθλο... 100.000 ευρώ!

Φέτος, η «Φάρμα» είναι σ’ έναν όμορφο ελαιώνα, μέσα στο δάσος.

Εκεί, για τους επόμενους μήνες, 18 παίκτες θα ζήσουν, διεκδικώντας την τελική νίκη.

Μέχρι τότε, όμως, οι παίκτες θα διανύσουν πολύ δρόμο, μακρύ και δύσκολο, γιατί η διαμονή στη «Φάρμα» θα είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους!

Θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν τις συνήθειες και τις ανέσεις τής σύγχρονης καθημερινότητάς τους και θα επιστρέψουν στην παράδοση και στις ρίζες!

Για να εξασφαλίζουν την τροφή τους, οι παίκτες θα πρέπει να φροντίζουν τα ζώα και να περιποιούνται τα μποστάνια και το περιβόλι τους. Για να λαμβάνουν το έπαθλο της εβδομάδας, θα πρέπει να εργάζονται σκληρά και να φέρνουν εις πέρας με επιτυχία την αποστολή που θα τους αναθέτει ο επιστάτης. Στη νέα τους καθημερινότητα, καλούνται να συνεργαστούν και να δουλέψουν ομαδικά. Γνωρίζουν, όμως, ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι μεταξύ τους, γιατί η «Φάρμα» είναι και ένα παιχνίδι στρατηγικής.

Απόψε, 18 διαφορετικές προσωπικότητες έρχονται να ανακαλύψουν τη νέα τους ζωή!

Απόψε, η ζωή στη Φάρμα ξεκινά!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΗΣ «ΦΑΡΜΑΣ»

Γιατί ο Σάκης επισημαίνει στους παίκτες ότι θα έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό;

Πώς νιώθει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για τη συμμετοχή του στη «Φάρμα»;

Για ποιο λόγο συγκινείται η Αθανασία Τσουμελέκα;

Ποια είναι τα προνόμια και ποιες οι ευθύνες του ΑΡΧΗΓΟΥ; Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να αποβληθεί από τη «Φάρμα»;

Γιατί ο Σταμάτης Γαρδέλης έρχεται επανειλημμένα σε «σύγκρουση» με τον Αστρινό Χαραλαμπάκη;

Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο Σταμάτης Γαρδέλης στον Γιώργος Λιάγκα;

Πώς αντιμετωπίζει ο νεοεκλεγμένος ΑΡΧΗΓΟΣ την ευρεία αποδοχή; Ποιον ορίζει ως άτυπο υπαρχηγό;

Ποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί το πρώτο βράδυ και περιφέρεται σαν φάντασμα στη «Φάρμα»;

Ποιο είναι το πρόβλημα που έχει η Μαρία Παπαγεωργίου με τη Μαίρη Μηλιαρέση;

Γιατί ο Δήμος Περπερίδης και ο Νεόφυτος Ηλία αμφισβητούν το μοίρασμα των εργασιών από τον ΑΡΧΗΓΟ;

Ποιο παράπονο έχει ο Σταμάτης Γαρδέλης από τους υπόλοιπους παίκτες;

Γιατί ο Παναγιώτης Ψωμιάδης νιώθει σαν… πλανητάρχης;

Πώς αντιμετωπίζει η Αγγελική Ηλιάδη το πάτημα των σταφυλιών; Γιατί λέει ότι δεν θα δοκιμάσει τίποτα από αυτά που θα φτιάξουν, ούτε κρασί, ούτε πετιμέζι;

Γιατί η Σάσα Μπάστα αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη «Φάρμα»; Θα επιστρέψει; Ή η συμμετοχή της θα τελειώσει άδοξα;

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη. Πρεμιέρα, απόψε στις 20:00.

#HFarma





