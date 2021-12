Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Λύματα Θεσσαλονίκης: Ενθαρρυντικά σημάδια για το ιικό φορτίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ομάδας Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ αναφορικά με τις τελευταίες μετρήσεις.

Ελαφρώς μειωμένο είναι το ιικό φορτίο στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης στις τελευταίες μετρήσεις για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την αρχική τάση σταθεροποίησης που καταγράφηκε από τις 26 Νοεμβρίου ακολουθούν τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου οι πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης των τιμών του ιικού φορτίου.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή, της Τετάρτης 01/12 και της Πέμπτης 02/12 είναι:

Oριακά μειωμένη (-10%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 29/10 και της Τρίτης 30/10.

σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 29/10 και της Τρίτης 30/10. Mειωμένη (-28%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 24/11 και Πέμπτης 25/11.

«Είναι ένα ενθαρρυντικό σημάδι αυτή η μείωση του ιικού φορτίου μετά από καιρό, η οποία όμως θα πρέπει να ερμηνευτεί με σύνεση, καθώς η επιδημιολογική εικόνα της πόλης είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη και η βελτίωσή της δεν αναμένεται να επέλθει από την μία στιγμή στην άλλη. Πολύ περισσότερο όταν η αναμενόμενη κινητικότητα και κοινωνικότητα των Χριστουγέννων θα αυξήσουν τον κίνδυνο ενδοοικογενειακής διασποράς του ιού. Η σημαντική αύξηση των εμβολιασμών παραμένει αυτή την περίοδο το πιο θετικό στοιχείο», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Σακελλαροπούλου προς Πάπα Φραγκίσκο: Ιδιαίτερης σημασίας η επίσκεψη εν μέσω πανδημίας

Πλεύρης – Μετάλλαξη Όμικρον: ακόμη δύο ύποπτα κρούσματα στην Ελλάδα

Ο Σαρτζετάκης νοσηλεύεται σε ΜΕΘ