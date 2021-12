Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης – Μετάλλαξη Όμικρον: ακόμη δύο ύποπτα κρούσματα στην Ελλάδα

Τι είπε για τις αλλαγές στο πιστοποιητικό νόσησης, μετά την μείωση του διαστήματος από την 2η στην 3η δόση εμβολίου. Τι εξετάζεται για τις αλλαγές στο πιστοποιητικό εμβολιασμού.

«Η προσέλευση για εμβολιασμούς είναι πολύ μεγάλη, έχουν ανοίξει πάνω από 2 εκατομμύρια ΑΜΚΑ για την τρίτη δόση του εμβολίου, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα ραντεβού για την πρώτη δόση», είπε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Μάλιστα, όπως είπε, η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου μετά την πάροδο 3 μηνών από την δεύτερη δόση άνοιξε αργά το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι τις 10:00 του Σαββάτου είχαν κλειστεί σχεδόν 200.000 ραντεβού για την τρίτη δόση, ενώ χθες κλείστηκαν ακόμη 8.300 ραντεβού για την πρώτη δόση του εμβολίου σε πολίτες 60 ετών και άνω.

«Στο πιστοποιητικό νόσησης θα υπάρξουν αλλαγές, με προσαρμογή στα νέα δεδομένα, υπάρχουν και τεχνικής φύσεως θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν για κάποιον που είναι στο 4μηνο, 5μηνο και θα πρέπει να προγραμματίσει τον εμβολιασμό του», είπε ο κ. Πλεύρης.

Παράλληλα, για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ανέφερε ότι «θα μας απασχολήσει στο Συμβούλιο των Υπ. Υγείας της ΕΕ τις επόμενες ημέρες το εάν θα θεωρείται ως πλήρως εμβολιασμένος αυτός που έχει κάνει την τρίτη δόση και όχι αυτός που θα έχει κάνει τις δύο δόσεις. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε παράλληλα ό,τι αν αλλάξει ο χρόνος του πιστοποιητικού νόσησης και να ακολουθήσει το τρίμηνο για την τρίτη δόση, θα πρέπει να έχει τον χρόνο ο πολίτης, με βάση και τα διαθέσιμα ραντεβού να κάνει το εμβόλιο και να μην έχει πρόβλημα».

Μετάλλαξη Όμικρον: Ακόμη δύο ύποπτα κρούσματα

Για την μετάλλαξη Όμικρον, ο Υπ. Υγείας αποκάλυψε ότι «πέρα από το κρούσμα στην Κρήτη, υπάρχουν ακόμη δύο ύποπτα κρούσματα που εξετάζουμε, άσχετα με το κρούσμα της Κρήτης. Είναι πολίτες που έχουν έρθει από τις συγκεκριμένες χώρες. Είναι δύο πολίτες που βρίσκονται στην Αθήνα εδώ και λίγες ημέρες, έχουν νοσήσει και πλέον παρακολουθούνται στενά για να δούμε εάν νοσούν από την μετάλλαξη δέλτα ή την μετάλλαξη όμικρον. Δείχνουν τα επιπλέον χαρακτηριστικά από τα PCR τεστ ότι ίσως πρόκειται για την μετάλλαξη Όμικρον. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι γίνονται όσα πρέπει για τον εντοπισμό τυχόν κρουσμάτων σε πολίτες που ήρθαν στην Ελλάδα πριν από την λήψη των μέτρων».

Ο κ. Πλεύρης έκανε νέα έκκληση προς όλους για εμβολιασμό, ώστε να θωρακιστούν έναντι του κορονοϊού, λόγω και της έλευσης της μετάλλαξης όμικρον, «η οποία πρέπει να πούμε στους πολίτες ό,τι είναι ήδη στην Ελλάδα, αυτό πρέπει να το αντιληφθούν οι πολίτες. Είναι μια μετάλλαξη του κορονοϊού, έχουμε δει και από τις προηγούμενες μεταλλάξεις ότι τα εμβόλια παίζουν σημαντικό ρόλο. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα στοιχεία για την επικινδυνότητα και την μεταδοτικότητα αυτής της μετάλλαξης».

Για τους εμβολιασμούς

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς, ο Υπουργός Υγείας είπε πως «είμαστε και σε επίπεδο επάρκειας εμβολίων και σε επίπεδο συστήματος πολύ προετοιμασμένοι για να καλύψουμε όλη την ζήτηση. Ανοίγουμε πάλι εμβολιαστικά κέντρα που πριν δεν χρειάζονταν. Συνεχίζει να υπάρχει προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς που θέλουν να κάνουν την πρώτη δόση και σε όσους άνω των 60 ετών θέλουν να κάνουν την τρίτη δόση».

Για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τυχόν επέκταση του μέτρου και του προστίμου των 100 ευρώ μηνιαίως και σε πολίτες κάτω των 60 ετών, ο Υπ. Υγείας είπε δεν φαίνεται να χρειάζεται κάτι τέτοιο, αναφέροντας πως «στην συγκεκριμένη ομάδα το ποσοστό εμβολιασμού ήταν πολύ υψηλό. Ωστόσο, υπήρχε αναγκαιότητα για την λήψη του μέτρου από την αυξημένη επικινδυνότητα των ατόμων αυτής της κατηγορίας να νοσήσουν βαριά και πολλοί να πεθάνουν».

Self test για όλους πριν τα Χριστούγεννα

«Από την Δευτέρα και όλη την άλλη εβδομάδα, όλοι οι πολίτες, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι, μπορούν να πάρουν δωρεάν ένα self test από τα φαρμακεία, τους παρακαλούμε να το κάνουν και οι ανεμβολίαστοι, για να δούμε στο τέλος της εβδομάδας αυτής, που θα μένουν 15 ημέρες για τα Χριστούγεννα, μια εικόνα κοντά στην πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία, αυξάνοντας από 600.000 σε αρκετά εκατομμύρια τα test. Στόχος είναι και να προλάβουν να κάνουν την καραντίνα τους όσοι είναι θετικοί και να κάνουν Χριστούγεννα, αλλά και να σταματήσει η διασπορά στην κοινότητα», είπε ο κ. Πλεύρης.

Όπως προσέθεσε, «συστήνουμε πριν τα ρεβεγιόν να κάνουν όλοι οι εμβολιασμένοι ένα τεστ, σε κλειστούς χώρους άλλωστε δεν μπορούν να μπουν ανεμβολίαστοι. Αλλά και πάλι μετά τις Εορτές πάλι θα υπάρχει ένα δωρεάν self test για όλους, εμβολιασμένους και μη, για να δούμε την εικόνα μετά την εορταστική περίοδο».

Ο Πολάκης κάνει καμπάνια κατά των εμβολίων

«Ο κ. Πολάκης εμβολιάστηκε μόλις μπήκε η υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς για να μπορεί να εργάζεται. Δεν πιστεύει στα εμβόλια, το έχει πει και κάνει καμπάνια κατά των εμβολίων και δεν είναι οποιοδήποτε, είναι ο πρώην Αν. Υπ. Υγείας και επηρεάζει έναν κόσμο που τον ακούει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να έχει πιο ξεκάθαρη στάση και να είναι με τον κ. Ξανθό στο θέμα αυτό», είπε ο Θάνος Πλεύρης.

Σχετικά με την κατάσταση στις ΜΕΘ, ο Υπουργός Υγείας είπε «όταν βλέπετε εθνικά συστήματα υγείας, όπως της Γερμανίας με 40.000 ΜΕΘ να πιέζεται, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πίεση και στην Ελλάδα. Ωστόσο, ακόμη και για τις αναμονές ασθενών για ένα κρεβάτι στις ΜΕΘ, φροντίζουμε οι ασθενείς να έχουν την δέουσα φροντίδα – προφανώς εκτός ΜΕΘ- και παράλληλα να υπάρχουν οι διακομιδές για να καλυφθούν. Οι άνθρωποι εκτός ΜΕΘ προσπαθούμε να βρίσκονται σε χειρουργικά κρεβάτια, σε ΜΑΦ ή σε θαλάμους όπου έχουν αυξημένη φροντίδα».

Για την κόρη του και την διασωλήνωση του

Για τους εμβολιασμούς των ανηλίκων, ο Θάνος Πλεύρης είπε πως στις ηλικίες 15-17 ετών φθάνουμε σε ποσοστό εμβολιασμού το 50%, στις ηλικίες 12-15 είναι χαμηλότερο το ποσοστό. Πρέπει να πειστούν οι εμβολιασμένοι γονείς ότι πρέπει να εμβολιάσουν και τα παιδιά τους».

Είπε δε πως η κόρη του έκλεισε τα 12 χρόνια της την Κυριακή και σήμερα θα κάνει το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού.

«Η εμπειρία της διασωλήνωσης είναι βιωματική. Εγώ που την έχω περάσει, δεν μπορώ και εξοργίζομαι όταν ακούω “και τι έγινε, ακόμη και αν διασωληνωθώ, είμαι νέος…”. Αν διασωληνωθείς, οι (ενν. περισσότερες) πιθανότητες είναι να πεθάνεις», ανέφερε σχετικά με την προσωπική εμπειρία του προ ετών.

Ερωτηθείς για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους υγειονομικούς, ο Υπουργός Υγείας απάντησε «δώσαμε παράταση στο επίδομα επικινδυνότητας για τέσσερις μήνες και σε αυτό το διάστημα θα εξετάσουμε το πόρισμα της επιτροπής για τα βαρέα και ανθυγιεινά, το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά».

