Μιλγουόκι Μπακς: Χωρίς τον Giannis διέλυσαν τους Μαϊάμι Χιτ (εικόνες)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παρακολούθησε το ματς παρέα με τον γιο του.

Παρά τις απουσίες (μεταξύ αυτών και ο σούπερ σταρ της ομάδας, Γιάννης Αντετοκούνμπο) οι Μιλγουόκι Μπακς διέσυραν τους Μαϊάμι Χιτ, επικρατώντας με 124-102 και διεύρυναν το αήττητο σερί τους.

Πρωταγωνιστές στον θρίαμβο των “ελαφιών” ήταν οι Πατ Κόνατον (23 π.) και Κρις Μίντλετον (22 π.)

Τα δωδεκάλεπτα: 34-23, 69-52, 105-76, 124-102

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε τον γιο του στο γήπεδο και παρακολούθησε μαζί του την αναμέτρηση.

«Καθήκοντα πατέρα την ημέρα του ματς» έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter, o Giannis.

Daddy duty on game day ?????? pic.twitter.com/ZOvy83Ur6p — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 5, 2021

