Τοπικά Νέα

Βόλος: απολογείται για το φόνο της μητέρας του δικηγόρου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα βρεθεί για δεύτερη φορά σε λίγες μέρες ο 39χρονος που ομολόγησε το φόνο της νονάς του στο Βόλο.

Σήμερα, Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου θα μεταχθεί στον Βόλο ο 39χρονος Θ. Μ. για να απολογηθεί για τον φόνο της μητέρας του δικηγόρου Γιάννη Μηλίνη, της 69χρονης Νίκης Μηλίνη - Τσιρογιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτικές πράξεις έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η απολογία του μακελάρη, ο οποίος κρατείται στον Κορυδαλλό μετά τη δολοφονία της 75χρονης νονάς του Ευθαλίας Αβραμίδου - Αλεξούλη στις αρχές Νοεμβρίου.

Η δικογραφία του φόνου, που εξιχνιάστηκε μετά από δώδεκα χρόνια, βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή Βόλου.

Το ανεξιχνίαστο έγκλημα διαλευκάνθηκε μετά την εξέταση DNΑ, στην οποία υποβλήθηκε ο δράστης με εντολή του ανακριτή Βόλου. Για το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών και την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μαγνησίας ήταν θέμα χρόνου να δέσουν την υπόθεση.

Στην τράπεζα του Εγκληματολογικών Ερευνών υπήρχε δείγμα DNA από τα νύχια της άτυχης 69χρονης, το οποίο είχε ληφθεί μετά το στυγερό έγκλημα και φαινόταν να ανήκει σε άγνωστο νεαρό άρρεν. Τα δύο δείγματα ταίριαξαν απόλυτα, προκαλώντας σεισμό στον Βόλο και σε ολόκληρο το πανελλήνιο και επιβεβαιώνοντας τις υποψίες που είχε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου ότι ο 39χρονος συνδέεται και με αυτόν τον φόνο.

Ο τρόπος με τον οποίο είχε σκοτώσει τη νονά του με αλλεπάλληλες μαχαιριές, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι επισκεπτόταν συχνά την πολυκατοικία όπου διέμενε η Νίκη Μηλίνη αφού εκεί ζούσαν ο παππούς και η γιαγιά του δράστη, δημιούργησαν από την αρχή προβληματισμό μετά τη διαλεύκανση του πρώτου φόνου και γρήγορα οι υποψίες επιβεβαιώθηκαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Λακωνία: έπνιξε τη γυναίκα του

Δημήτρης Λινός: Χειροτονήθηκε ιερέας ο σύζυγος της Αθηνάς Λινού

Μιανμάρ - Σαν Σου Τσι: Η χούντα την καταδίκασε σε φυλάκιση