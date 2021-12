Αθλητικά

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: “Γκάζια” Γιοβάνοβιτς στους παίκτες

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τα... έψαλλε στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά την ήττα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ..



Η ήττα από την ΑΕΚ στο αθηναϊκό ντέρμπι του ΟΑΚΑ το βράδυ της Κυριακής (05/12), αλλά πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο ήρθε, εκνεύρισαν πάρα πολύ τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τα... έψαλλε στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι.

Ο εκνευρισμός του Σέρβου τεχνικού είχε φανεί κι από τις δηλώσεις του, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, όπου είχε τονίσει πως «...χάσαμε και δεν μπορεί να είμαι σίγουρα χαρούμενος με αυτό, αλλά και με αυτό το παιχνίδι. Γκολ μπορεί να δεχτείς οποιαδήποτε στιγμή. Κάποια άλλα πράγματα με εκνευρίζουν και για αυτό έχω εγώ ευθύνες και κανείς άλλος.

Δεν θέλω να πω ποια πράγματα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ευκαιρίες όταν έχεις 10 παίκτες πίσω από τη μπάλα. Είχαμε ευκαιρίες, μπορούσαμε να αλλάξουμε το σκορ, αλλά δεν το κάναμε. Δεν είναι όμως εύκολο, πόσω μάλλον όταν αυτή η ομάδα είναι η ΑΕΚ, που σε όλο το ματς είναι με 10 παίκτες πίσω από τη μπάλα. Δεν με ικανοποιεί τίποτα όταν δεν κερδίζουμε».

Ο 59χρονος τεχνικός δεν «κατηγόρησε» δημόσια τους παίκτες του και κράτησε το όλο ζήτημα «εσωτερικά» κι εντός των αποδυτηρίων, όπου ακολούθησε 20λεπτος... εξάψαλμος μετά το ντέρμπι. Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε παίκτες, διότι για τον ίδιο η ευθύνη είναι πάντα ομαδική κι όχι ατομική, ο Γιοβάνοβιτς τόνισε σε πολύ έντονο ύφος:

«Πως είναι δυνατόν να χάσαμε αυτό το ματς; Πείτε μου πως μπορεί να χάσαμε αυτό το ματς;». Ατάκα που επανέλαβε τουλάχιστον τρεις φορές εστιάζοντας ακολούθως στο γκολ που δέχθηκε ο Παναθηναϊκός μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά και στις απίστευτες ευκαιρίες που έχασε η ομάδα του, διαπιστώνοντας μία νοοτροπία μεγάλης... χαλαρότητας.

«Είναι ανεπίτρεπτο να μην νικάμε σε αυτά τα ματς, έχοντας τόσες καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε. Έχω τονίσει συνεχώς να μπαίνουμε στο γήπεδο 100% συγκεντρωμένοι. Κι εμείς τι κάναμε; Δεχθήκαμε πάλι γκολ στα πρώτα λεπτά. Δεν το δέχομαι αυτό, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει». Και κατέληξε ο Γιοβάνοβιτς:

«Δεν ανέχομαι να μην κάνουμε γκολ αυτές τις ευκαιρίες. Είναι θέμα συγκέντρωσης και νοοτροπίας και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα...».

