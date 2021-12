Κόσμος

Γαλλία: κατάρρευση πολυκατοικίας μετά από έκρηξη (εικόνες)

Ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ ένα μωρό ανασύρθηκε από τα συντρίμμια. Έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια για εγκλωβισμένους.



Ένας άνδρας βρέθηκε σήμερα νεκρός στα ερείπια τριώροφης πολυκατοικίας, που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη νότια Γαλλία έπειτα από έκρηξη που οφειλόταν πιθανώς σε πρόβλημα με το φυσικό αέριο, και η πυροσβεστική υπηρεσία εξακολουθεί να αναζητεί δύο αγνοούμενους αφότου διέσωσε μια γυναίκα και το μωρό της.

Το δυστύχημα προκλήθηκε σε κτίριο στο Σαναρί-σιρ-Μερ (Βαρ), μια πόλη στις ακτές της Μεσογείου περίπου 15.000 κατοίκων, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου πενήντα χιλιομέτρων ανατολικά της Μασσαλίας.

Το πιο πρόσφατο δυστύχημα με την κατάρρευση κτιρίου στη νοτιοανατολική Γαλλία είχε σημειωθεί στις 5 Νοεμβρίου του 2018 στη Μασσαλία, όταν δύο υποβαθμισμένα κτίρια στο κέντρο της πόλης κατέρρευσαν προκαλώντας τον θάνατο 8 ανθρώπων.

Στο Σαναρί-σιρ-Μερ, ένας άνδρας ηλικίας περίπου τριάντα ετών εντοπίστηκε ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του από τα σωστικά συνεργεία, προτού διαπιστωθεί ο θάνατός του. "Είναι πολύ πιθανόν ότι είναι ο πατέρας του μωρού", διευκρίνισαν κρατικές υπηρεσίες.

Οι πυροσβέστες βοηθούμενοι από ομάδες με εκπαιδευμένους σκύλους συνεχίζουν τις έρευνές τους για να βρουν τους δύο ανθρώπους που εξακολουθούν να αγνοούνται στα ερείπια του κτιρίου. Πιστεύεται ότι πρόκειται για "μια μητέρα -μια ηλικιωμένη γυναίκα- και τον γιο της", που κατοικούσαν στο ισόγειο.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής συνολικό απολογισμό που έχουν δώσει στη δημοσιότητα οι αρχές, η κατάρρευση της πολυκατοικίας αυτής στο λιμάνι, στην παλιά πόλη του Σαναρί, έχει προκαλέσει τον θάνατο ενός ανθρώπου, τον τραυματισμό πέντε --τη μητέρα και το παιδί της, όπως και τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίσθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο μόλις έφτασαν τα συνεργεία διάσωσης--, και υπάρχουν και δύο αγνοούμενοι.

Το τριώροφο αυτό κτίριο, το οποίο βρισκόταν ανάμεσα σε δύο κρεπερί στο Σαναρί-σιρ-Μερ, είναι πλέον ένας σωρός από συντρίμμια, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η διάσωση του μωρού

"Χρειαστήκαμε περισσότερο από δύο ώρες για να ανασύρουμε το μωρό. Αυτό τώρα λαμβάνει τις απαραίτητες φροντίδες (...). Τα πάει καλά", διευκρίνισαν οι πυροσβέστες. "Το ακούγαμε να κλαίει, ο εκπαιδευμένος σκύλος βρήκε αμέσως το σημείο στο οποίο βρισκόταν και αυτό μας επέτρεψε να ανοίξουμε μια σήραγγα για να πάμε να το βρούμε και καταφέραμε να το βγάλουμε έξω", σύμφωνα με τους ίδιους.

"Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε άλλα σημεία ζωής από τα συντρίμμια, αλλά ούτε και το μωρό το είχαμε ακούσει αμέσως επίσης. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να εργαζόμαστε με σχολαστικότητα για να σηκώνουμε τα συντρίμμια και να προχωράμε σιγά σιγά προς πιθανά θύματα", διευκρίνισε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Βαρ Ερίκ Γκροχέν.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα στη νύχτα και ακούστηκε σε απόσταση οκτώ χιλιομέτρων από το κτίριο.

Τα δύο κτίρια που βρισκόντουσαν στη μία και την άλλη πλευρά αυτού που καταστράφηκε από την έκρηξη έχουν επίσης υποστεί ζημιές από αυτήν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, ενώ σύμφωνα με τη νομαρχία τουλάχιστον το ένα από αυτά εκκενώθηκε.?

