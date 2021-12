Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Λουκέτο στο “Υπουργείο Θεραπειών” (βίντεο)

Έφοδος της Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ στο κατάστημα που άνοιξαν αντιεμβολιαστές στην Αράχωβα.

Τέλος στη λειτουργία του παράλογου “Υπουργείου θεραπειών” που δρούσε σε κατάστημα στην Αράχωβα, έδωσε σήμερα η Αστυνομία με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής.

Ομάδα αρνητών με την ονομασία “Θεματοφύλακες του Συντάγματος” πωλούσαν σε πολίτες φυσικά σκευάσματα ως φάρμακα για την πρόληψη και τη θεραπεία του κορονοϊού.

Η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια συνελήφθη, κατά την έφοδο αστυνομικών και κλιμακίου της ΑΑΔΕ.

