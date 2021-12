Τεχνολογία - Επιστήμη

Παιδιά 5 - 11 ετών: πως γίνεται ο εμβολιασμός από ιδιώτη παιδίατρο

Τι λέει σε όλους τους γονείς, μέσω του ΑΝΤ1, ο Κώστας Νταλούκας, που καλεί για άμεσο εμβολιασμό των παιδιώ. Γιατί λέει ότι πρέπει να σταματήσουν τα πάρτι.

«Θα παρακαλούσα τους γονείς να το σκεφτούν διπλά, το εμβόλιο είναι ασφαλές και τα οφέλη που προσφέρει είναι πολύ περισσότερα από τυχόν μικρές παρενέργειες», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Κώστας Νταλούκας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Εν όψει της λειτουργίας, από τις 10 Δεκεμβρίου, της πλατφόρμας για τον ορισμό ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών 5-11 ετών, στα ίδια εμβολιαστικά κέντρα με τους ενήλικες, έναντι του κορονοϊού, ο κ. Νταλούκας είπε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από γονείς, που τηλεφωνούν στους παιδιάτρους και ζητούν πληροφορίες, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που εκφράζουν ενδοιασμούς για το εάν τελικώς θα εμβολιαστούν τα παιδιά τους.

«Αν κάποιος φοβάται κάτι για μακροχρόνιες παρενέργειες πρέπει να ξέρει ότι το εμβόλιο είναι ουσιαστικά ένα μικρό κομματάκι του ιού που βάζουμε στο σώμα μας, για να δημιουργήσουμε άμυνα. Πολλαπλασιαζόμενος ο κορονοϊός είναι σαν να έχουμε κάνει εκατομμύρια τέτοια εμβόλια», είπε ο κ. Νταλούκας, τονίζοντας πως «το φοβερό δεν είναι το εμβόλιο, το φοβερό είναι να νοσήσει κάποιος από τον κορονοϊό, με όλα αυτά που ακούμε και τους δεκάδες νεκρούς που έχουμε καθημερινά».

«Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από περιπτωσιολογία, τι έγινε στον διπλανό μου ή τι είπε κάποιος από όλους τους παιδιάτρους. Υπάρχουν θέματα που οι γονείς αγνοούν», επεσήμανε ο παιδίατρος, επισημαίνοντας στους γονείς πως «δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, δεν πρέπει να γίνονται πάρτι. Πρέπει να σταματήσουν τα πάρτι. Αν πάμε σε κλειστούς χώρους, σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, ας κάνουμε ένα self test πριν και πάντα πρέπει να φοράμε μάσκα και να τηρούμε αποστάσεις».

Σε ότι αφορά την διαδικασία για τον εμβολιασμό των παιδιών από ιδιώτες παιδιάτρους, ο κ. Νταλούκας εξήγησε πως «οι παιδίατροι κάνουμε αίτηση, μας χορηγούν εμβόλια και οι γονείς φέρουν τα παιδιά, μετά από συνεννόηση μαζί μας και τους κάνουμε τα εμβόλια. Σε αυτήν την περίπτωση, την καταχώριση στο σύστημα ότι έγινε ο εμβολιασμός την κάνει ο παιδίατρος».

«Η δόση του εμβολίου για τα παιδιά αντιστοιχεί στο 1/3 της δόσης των ενηλίκων. Η δεύτερη δόση γίνεται μετά από 21 ημέρες από την πρώτη δόση, όπως ισχύει και για τους ενήλικες. Προς το παρόν δεν χρειάζεται να γίνει τρίτη δόση στα παιδιά, δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση», κατέληξε ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

