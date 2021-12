Κόσμος

Γερμανία: Ο Όλαφ Σολτς νέος Καγκελάριος (εικόνες)

Ο σοσιαλδημοκράτης (SPD) Όλαφ Σολτς εξελέγη Καγκελάριος της Γερμανίας από το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, με 395 ψήφους επί συνόλου 736 βουλευτών.

Για την εκλογή του απαιτούνταν 369 ψήφοι, ενώ, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα, δεν τον ψήφισαν 21 βουλευτές των κομμάτων που συνθέτουν τη νέα κυβέρνηση συνασπισμού (SPD, Πράσινοι,FDP).

Ο νεοεκλεγείς Καγκελάριος θα μεταβεί στο Προεδρικό Ανάκτορο Βellevue προκειμένου να του ανατεθούν τα νέα του καθήκοντα από τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ. Αργότερα θα ορκιστούν και τα υπόλοιπα μέλη της νέας κυβέρνησης συνασπισμού.

Το μήνυμα του Μακρον

«Ευχαριστώ, αγαπητή Αγγελα, που δεν ξέχασες ποτέ τα μαθήματα της Ιστορίας, που έκανες τόσα για εμάς, μαζί με εμάς, που έκανες την Ευρώπη να προχωρήσει», έγραψε στα γαλλικά και τα γερμανικά ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στον λογαριασμό του στο Twitter αποχαιρετώντας την επί 16ετία καγκελάριο της Γερμανίας

Το tweet συνοδεύεται από δίλεπτο βίντεο που περιλαμβάνει τις συναντήσεις τους από την εκλογή του Εμανουέλ Μακρόν το 2017.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας χαιρέτισε την εκλογή του Ολαφ Σολτς. «Αγαπητέ #OlafScholtz την συνέχεια θα την γράψουμε μαζί. Για τους Γάλλους, για τους Γερμανούς, για τους Ευρωπαίους. Στην Παρασκευή!»

Ο Ολαφ Σολτς αναμένεται αυτήν την Παρασκευή στο Παρίσι για την πρώτη του επίσκεψη ως καγκελαρίου.

Merci, chere Angela, de n'avoir jamais oublie les lecons de l'Histoire, d'avoir tant fait pour nous, avec nous, pour faire avancer l'Europe. Danke, dass du die Lehren der Geschichte nie vergessen und so viel fur und mit uns getan hast, um Europa voranzubringen. pic.twitter.com/zYfiGUNQcf — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2021

