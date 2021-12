Πολιτισμός

“The 2Night Show” - Χαρίτος: Οι “Άγριες Μέλισσες”, η κωμωδία και ο Φίνος

Γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει ηθοποιός. Τι τον έκανε να πει το μεγάλο «ναι» στην τηλεόραση.



Ο Λευτέρης Χαρίτος, ο δημοφιλής σκηνοθέτης της σειράς «Άγριες Μέλισσες», βρέθηκε καλεσμένος για πρώτη φορά στο «The 2Night Show» και συνάντησε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Λευτέρης Χαρίτος μίλησε για τον ενδοιασμό του να αναλάβει τις «Άγριες Μέλισσες», τη σχέση του με τον Φίνο και το μεγάλο του όνειρο.

«Ηθοποιός δεν ήθελα να γίνω ποτέ. Δεν θέλω να φαίνομαι, δεν μαθαίνω λόγια και δεν μπορώ να υποκριθώ, ούτε στη ζωή μου, ούτε ψέματα δεν μπορώ να πω», σημείωσε και πρόσθεσε: «Για μένα η πρόκληση είναι να κάνω διαφορετικά πράγματα. Είχα κάνει ένα ντοκιμαντέρ και όταν είπα ότι θα κάνω τις «Μέλισσες» όλοι απόρησαν. Δέχτηκα να κάνω τις «Μέλισσες» γιατί μου άρεσε το σενάριο της Μελίνας και του Πέτρου» είπε.

«Το τηλέφωνο χτυπάει. Έχω πολιτογραφηθεί ως λίγο πιο σοβαρός. Αν έρθει ένα ωραίο κωμικό σενάριο θα ήθελα πολύ να σκηνοθετήσω κωμωδία γιατί είμαι τρόμπας. Τις σπάνιες φορές ποου έχουμε κωμική σκηνή στις “Μέλισσες” πεθαίνω» είπε ο Λευτέρης Χαρίτος και πρόσθεσε:.

«Όταν κάνεις καθημερινή σειρά εποχής είσαι έτοιμος για τα πάντα. Είναι ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει. Αν μου το λέγανε δεν ξέρω αν θα είχα πει «ναι». Είχα άγνοια κινδύνου όταν είπα «ναι». Έχω μια κούραση περίεργη. Έχει κουραστεί το κεφάλι μου να σκέφτομαι ιδέες, νέους ηθοποιούς. Έχουν περάσει 450 ηθοποιοί από το σετ. Είμαι νούμερο ένα στις κλήσεις στο τηλέφωνο όλων για ο,τιδήποτε. Είναι πιο πολύ ένα 24ωρο τηλέφωνο η δουλειά μου» τόνισε.

Ο σκηνοθέτης είπε ότι δεν ήταν το πρώτο όνομα που έπεσε στο τραπέζι για να αναλάβει τη σειρά, αν και η παραγωγός εταιρεία ήθελε κάποιον άγνωστο.

«Για να πω το ναι πήρε πολλές μέρες. Είμαι δύσκολος εγώ. Στις καλές προτάσεις παθαίνω κατάθλιψη. Οπότε μου πήρε μια βδομάδα. Εμείς οι σκηνοθέτες δεν είμαστε συνηθισμένοι σε καθημερινή δουλειά. Έπρεπε να σκεφτώ και πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά μου, πώς θα βλέπω το παιδί μου κ.ο.κ.».

«Πρέπει να συνεχίσω την καλή ποιοτική δουλειά. Η επιτυχία πάντα σε αγχώνει. Η επιτυχία των “Μελισσών” ήταν μια συναστρία περίεργη. Δεν ξέρεις πόσα πράγματα δεν έγιναν και τελικά ήταν καλύτερο, σαν να υπήρχε ένας άγγελος από πάνω. Δεν στόχευα στην επιτυχία. Ό,τι και να κάνω, θα το κάνω με τον ίδιο τρόπο» δήλωσε και απάντησε αν θα έκανε θέατρο:

«Το θέατρο είναι ένας άλλος κόσμος για γιατί να μπω εγώ σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά με τρώει λίγο. Αν με ρωτήσεις τι μου αρέσει πραγματικά στη σκηνοθεσία είναι η επαφή με τους ηθοποιούς και η επαφή με τους συνεργάτες. Είναι ερωτική η σχέση που έχω με τους ηθοποιούς».





«Ο πατέρας του Φίνου βάφτισε τον μπαμπά μου γιατί η γιαγιά μου ήταν καθαρίστρια στο Αττικόν και στα πρώτα στούντιο του Φίνου. Ο πατέρας μου με επηρέασε αναγκαστικά. Όλα τα χρόνια ήταν τραπεζικός αλλά και κριτικός κινηματογράφου. Όταν συνταξιοδοτήθηκε ασχολήθηκε πιο ενεργά, μπήκε και σε συμβούλια. Είχε πάει και τελείωσε το Θέατρο Τέχνης και είπε να το κάνει πιο safe. Με επηρέασε γιατί από μικρή ηλικία δεν ξέρεις τι ταινίες είχα δει. Ήταν ένας άνθρωπος που με καθόρισε. Δεν ήθελε να γίνω σκηνοθέτης. Όταν το άκουσε απογοητεύτηκε, πίστευε ότι είμαι για άλλα. Ήθελε να γίνω φυσικομαθηματικός» εξομολογήθηκε ο Λευτέρης Χαρίτος.

Στη συνέχεια, ο υπερασπίστηκε τη σύντροφό του, Μαρκέλλα Γιαννάτου, που διαμαρτυρήθηκε επειδή την αποκάλεσαν «σύντροφο του σκηνοθέτη» όταν μπήκε στις «Άγριες Μέλισσες». «Έχει δίκιο, θα την υποστηρίξω» υπογράμμισε.

«Για το παιδί μου έχω πάντα χρόνο. Είναι 14 ετών. Έχει αρχίσει και το λέει να τον πάρω στις “Μέλισσες”» ανέφερε για τον γιο του.

Τέλος, αποκάλυψε το όνειρό του, το οποίο είναι: «Το podcast είναι παράλληλη αγάπη μου. Κάνω το επίσημο podcast των “Μελισσών”. Για πρώτη φορά γίνεται podcast για σειρά στην Ελλάδα. Έχω φτιάξει μια εταιρεία με την Κατερίνα Μπακογιάννη και μεγάλο μας στοίχημα την επόμενη διετία είναι να κάνουμε ένα podcast μυθοπλασίας».

