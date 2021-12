Αθλητικά

Πελέ: Το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του

Πως περιγράφουν οι γιατροί του «Albert-Einstein» την κατάσταση της υγείας του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σταθερή χαρακτηρίζεται από τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας του Πελέ, ο ο οποίος εισήχθη εκ νέου εχθές (08/12) στο νοσοκομείο «Albert-Einstein» του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο 81χρονος θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, εισήχθη στο νοσοκομείο «για να συνεχίσει την θεραπεία για όγκο του παχέος εντέρου και τις επόμενες ημέρες, θα λάβει εξιτήριο».

Στις 4 Σεπτεμβρίου, ο διάσημος Βραζιλιάνος, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και παρέμεινε για δέκα ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου επέστρεψε για λίγο, μερικές ημέρες αργότερα, λόγω προβλημάτων στην αναπνευστική λειτουργία.

Κατά την διάρκεια της σημερινής (09/12) νύκτας, μια από τις κόρες του, η Φλάβια, ζήτησε από τους θαυμαστές του Πελέ στο Instagram, να είναι «ήρεμοι» διαβεβαιώνοντάς τους ότι αυτή είναι η «τελευταία επίσκεψη του χρόνου στο νοσοκομείο», ενώ διευκρίνισε πως ο πατέρας της υποβαλλόταν σε «θεραπεία, εξετάσεις και χημειοθεραπεία»: «Ευχαριστώ για την αγάπη όλων. Ο μπαμπάς μου είναι υπέροχος», πρόσθεσε.

Καθ' όλη την διάρκεια της προηγούμενης νοσηλείας του Πελέ, μια άλλη από τις κόρες του, η Κέλι Νασιμέντο, καθησύχαζε τους φίλους του, με φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τον πατέρα της να είναι χαμογελαστός και γεμάτος χιούμορ παρά την προφανή κούραση.

Ο ίδιος ο Πελέ, έκανε πρόσφατα, μερικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε μία απ΄ αυτές, συνεχάρη τον Λιονέλ Μέσι για την έβδομη «Χρυσή Μπάλα» που του απονεμήθηκε στις 29 Νοεμβρίου.

