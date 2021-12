Κοινωνία

Δάφνη: Χειροπέδες σε κλέφτη έξω από κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών

Σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του, βρέθηκε πλήθος κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών. Εξιχνιάστηκαν 11 περιπτώσεις κλοπών.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τετάρτης στη Δάφνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, ένας 45χρονος Έλληνας, για κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Στο πλαίσιο διερεύνησης συνεχόμενων κλοπών από καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, συστήθηκε ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του δράστη.

Ο 45χρονος εντοπίσθηκε σε κατάστημα στη Δάφνη και κατά την έξοδο του από αυτό, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και σε έρευνα που επακολούθησε, κατελήφθη να κατέχει τηλεφωνική συσκευή που είχε αφαιρέσει προηγουμένως από το εν λόγω κατάστημα. Σε περαιτέρω έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του και εν συνεχεία στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο 45χρονος επιβαίνοντας σε όχημα προσέγγιζε κατά τις πρωινές ή μεσημεριανές ώρες, τα συγκεκριμένα καταστήματα και εισέρχονταν σε αυτά ως πελάτης. Στη συνέχεια αφαιρούσε ηλεκτρονικά είδη, είτε με τη χρήση ελβετικού σουγιά είτε πιέζοντας τον αντικλεπτικό μηχανισμό και αποχωρούσε χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Η εγκληματική του δράση συνοδεύονταν και από πωλήσεις των κλοπιμαίων σε ανυποψίαστους αγοραστές, μέσω ανάρτησης σχετικών αγγελιών σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν μέχρι στιγμής 11 περιπτώσεις κλοπών, ενώ η έρευνα για το εύρος της εγκληματικής του δράσης συνεχίζεται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

