Πολιτική

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Ο Πούτιν τρέφει σεβασμό για τον Μητσοτάκη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δεύτερο μέρος της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου στη Μαρία Σαράφογλου.

Για τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν και το πώς βλέπει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, στο δεύτερο απόσπασμα της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στη Μαρία Σαράφογλου, το οποίο μεταδόθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Πέμπτη.

Πλέκωντας το εγκώμιο του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου, ο κ. Πεσκόφ, είπε: «Ο Πούτιν είναι ένας πολύ δυνατός άνδρας. Έχει ιδιαίτερες γνώσεις όταν μιλά για ένα θέμα. Γνωρίζει το θέμα από το Α έως το Ω. Γι’ αυτό και είναι πολύ δύσκολο να διαφωνήσεις μαζί του κάποιες φορές» και συνέχισε: «Επίσης είναι αποφασιστικός και κρατά απολύτως το λόγο του. Οπότε όταν συμφωνήσει κάτι με κάποιον εταίρο, θα το κάνει 100%. Ακόμη και αν βρει εμπόδια, θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει. Και εκτιμά την ίδια αφοσιωμένη στάση σε όλες τις συμφωνίες που κάνει».

Ερωτηθείς για το πώς βλέπει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Με μεγάλο σεβασμό. Και με μεγάλη ελπίδα. Και φυσικά κάθε φορά θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάθε Έλληνας Πρωθυπουργός είναι φίλος μας και ότι επιθυμεί την βελτίωση των διμερών σχέσεων».

Ολόκληρη η συνέντευξη θα προβληθεί στην πρεμιέρα του «Special Report» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατεχόμενα: Συνέλαβαν Ελληνοκύπριο, προσπάθησε να υψώσει ελληνική σημαία

Πλεύρης -“VIP ΜΕΘ”: Αναφορά στον Άρειο Πάγο κατά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

“Το Πρωινό” - Γαρδέλης: “Η Φάρμα“, η επιστροφή και η ηλεκτρομαγνητική κυματοσυνάθροιση