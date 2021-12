Πολιτική

“Special Report” - Πεσκόφ στον ΑΝΤ1: Δεύτερη παρτίδα S-400 στην Τουρκία (βίντεο)

Πώς αξιολόγησε ο εκπρόσωπος του Πούτιν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι είπε για την προνομιακή σχέση Άγκυρας-Μόσχας.

Απόσπασμα της αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε στο “Special Report” και τη Μαρία Σαράφογλου, ο εξ απορρήτων του Ρώσου Προέδρου και εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Νμίτρι Πεσκόφ, μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Σε μια εκρηκτική παγκόσμια συγκυρία, στην πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό μέσο, ο κ. Πεσκόφ μίλησε για τις σχέσεις Αθήνας - Μόσχας και την προνομιακή σχέση Πούτιν- Ερντογάν.

«Ιστορικά έχουμε μία πολύ ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα, μεταξύ των λαών μας, πνευματικά και σε σχέση με την θρησκεία. Και κάθε φορά τρέφουμε μεγάλη ελπίδα για το μέλλον των διμερών μας σχέσεων και έχουμε ένα αρκετά καλό όγκο εμπορίου και οικονομικών σχέσεων, οι οποίες καλυτερεύουν», είπε αρχικά ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ερωτηθείς για το πώς θα αξιολογούσε τις ελληνορωσικές σχέσεις, από το 1 έως το 10, ο εξ απορρήτων του Προέδρου Πούτιν δήλωσε «Ίσως να είναι κάπως προσωπικό, αλλά θα έλεγα ότι βρίσκεται κάπου στο 6. Είναι γύρω στο 6 επειδή έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να σκεφτούμε το διμερές εμπόριο και την οικονομική συνεργασία, επειδή είναι η καλύτερη ασφάλεια. Θα μας εξασφαλίσει από την δίνη της πολιτικής σκηνής. Ορισμένες φορές αντιμετωπίζουμε (το γεγονός) ότι η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ και έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα με αυτούς τους οργανισμούς».

Με αυτά τα δεδομένα, υπάρχει χώρος για σημαντική βελτίωση και συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας; Ο Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε κατηγορηματικά: «Σίγουρα ναι. Προσπαθούμε και είμαστε έτοιμοι για μια περεταίρω ανάπτυξη της σχέσης με την Ελλάδα, όταν αυτή είναι έτοιμη να το κάνει. Ξέρετε, ο παλιός σας φίλος, η Τουρκία, παρότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, έχει πολύ ανεπτυγμένες σχέσεις π.χ. στρατιωτικά και σε τεχνικό επίπεδο με τη χώρα μας. Σχεδιάζουμε διμερή έργα μαζί τους, επειδή είναι τόσο κυρίαρχοι ώστε να παίρνουν αποφάσεις, παρά την συμμέτοχή τους στο ΝΑΤΟ, επειδή αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους».

Σε ό,τι αφορά το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 στην Τουρκία και την απειλή των αμερικανικών κυρώσεων, ανέφερε: «Γνωρίζουμε όλοι ότι η Αμερική αρέσκεται να παίζει το παιχνίδι των κυρώσεων, παρότι ποτέ δεν καταφέρνουν τους στόχους τους και δεν κατάφεραν ποτέ να αλλάξουν τη γνώμη καμίας χώρας. Η δική μας πολιτική είναι να είμαστε ανοιχτοί στις συνεργασίες με διάφορες χώρες, ιδιαίτερα με τους εταίρους μας. Μια τέτοια συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας δεν θα πρέπει να αποτελεί απειλή για μια χώρα, ιδίως για την Ελλάδα. Το σύστημα (S-400) δεν είναι επιθετικό, είναι αμυντικό. 100% αμυντικό».

Προανήγγειλε μάλιστα πως η Ρωσία είναι έτοιμη να παραδώσει στην Τουρκία και δεύτερη πατρίδα S-400, όπως είπε στην Μαρία Σαράφογλου: «Έχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες με τους Τούρκους εταίρους μας και το ελπίζουμε. Ναι!»

Ολόκληρη η συνέντευξη θα προβληθεί στην πρεμιέρα του «Special Report» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, στις 24:00.

