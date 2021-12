Κοινωνία

Κακοκαιρία: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα - Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες (χάρτες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο "μάτι" της κακοκαιρίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας. Βροχές με μεγάλα ύψη αθροιστικού υετού εκδηλώθηκαν, από τα μεσάνυχτα έως το πρωί της Παρασκευής, κατά κύριο λόγο στο Ιόνιο και στην ηπειρωτική χώρα.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής καταγράφηκε στην Πάτρα (Ρωμανός) και στον Κονιάκο Φωκίδας και ήταν ίσο με 47 χιλιοστά.

Παράλληλα, θυελλώδεις νοτιάδες με ισχυρότατες ριπές επικρατούν στα πελάγη αλλά και σε ηπειρωτικές περιοχές. Η ισχυρότερη ριπή έως σήμερα το πρωί καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 130 χλμ/ώρα, ενώ στη Μεγίστη Λαύρα έφθασε τα 108 χλμ/ώρα και στο Καβοντόρο τα 103 χλμ/ώρα.

Δείτε στο χάρτη του weather.us πού κινείτα αυτή την ώρα η κακοκαιρία που επηρεάζει σχεδόν όλη τη χώρα, ώρα 10:00

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Eκτακτο δελτίο καιρού με έντονα φαινόμενα από τα δυτικά εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης η ΕΜΥ μέχρι τις πρωινές ώρες της Κυριακής (12-12-2021) με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

-Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα νησιά του Ιονίου, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος.

Την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι πλήττονται οι προαναφερθείσες περιοχές και η δυτική, η κεντρική Μακεδονία βαθμιαία η ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, η Θεσσαλία, η κεντρική Στερεά, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Πελοπόννησος και πρόσκαιρα και η

ανατολική Στερεά.

-Μέχρι αργά το απόγευμα η Θράκη.

-Από το μεσημέρι και μέχρι αργά το βράδυ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

- Μέχρι αργά το μεσημέρι πρόσκαιρα οι Κυκλάδες και η δυτική Κρήτη.

Θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη με ένταση 7 με 8 μποφόρ και την Παρασκευή (10-12-2012) στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά 9

μποφόρ.

New layer...

New layer...

New layer...

New layer...

New

.. New ...

.