Forbes: Rihanna, Beyonce, Taylor Swift στις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο

Ριάνα, Μπιγιονσέ και Σουίφτ στις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο της ψυχαγωγίας. Ποια είναι στην πρώτη θέση...

Η Rihanna, η Beyonce και η Taylor Swift βρίσκονται στη λίστα με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες στον κόσμο της ψυχαγωγίας του επιχειρηματικού περιοδικού Forbes.

Στην 18η ετήσια κατάταξη του Forbes περιλαμβάνονται διευθύνουσες σύμβουλοι, επιχειρηματίες, πολιτικοί, καλλιτέχνες και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης.

Η Riri βρίσκεται στο Νο. 68 και ως καλύτερα σημεία της μουσικού αναφέρεται μεταξύ άλλων η ιδιότητά της ως δισεκατομμυριούχου «χάρη στην επιτυχία της σειράς καλλυντικών Fenty Beauty».

Η εταιρεία καλλυντικών της τραγουδίστριας του «Diamonds» κατέγραψε έσοδα άνω των 550 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Είναι συνιδιοκτήτρια του brand με τη γαλλικό όμιλο πολυτελών είδων LVMH. Η περιουσία της Rihanna ανέρχεται στα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Η εμφάνισή της στη λίστα έρχεται μετά την ανακήρυξή της ως Εθνικής Ηρωίδας στη γενέτειρά της, τα νησιά Μπαρμπέιντος.

Η Bey έφτασε στο Νο. 76. Το Forbes επικρότησε την περιοδεία της το 2018 «On The Run II», αφού απέφερε περίπου πέντε εκατομμύρια δολάρια ανά βραδιά και «συνολικά περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια». Η Beyonce επίσης πρόσφατα, κυκλοφόρησε την πέμπτη συλλογή ενδυμάτων-συνεργασία με την Adidas, «Halls of Ivy».

Η Taylor Swift καταλαμβάνει την 78η θέση. Κυκλοφόρησε το Red (Taylor's Version) τον Νοέμβριο. Η 10λεπτη εκδοχή της του «All Too Well» έγινε το μεγαλύτερης διάρκειας τραγούδι που έφτασε ποτέ στο Νο. 1 στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ. Το ρεκόρ κατείχε προηγουμένως το «American Pie» του Don McLean για σχεδόν 50 χρόνια. Το άλμπουμ της evermore είναι επίσης υποψήφιο στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ είναι πρώτη στη λίστα ψυχαγωγίας. Η τηλεοπτική παρουσιάστρια και μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης βρίσκεται στο Νο. 23 της γενικής κατάταξης.

