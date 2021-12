Κοινωνία

Κακοκαιρία: έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα

Αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ. Πού και πότε θα "χτυπήσει" η κακοκαιρία.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου από την ΕΜΥ, τροποποιείται και αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς τα προβλεπόμενα ύψη βροχής για αύριο Σάββατο είναι πολύ υψηλά στο Ιόνιο και σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Παράλληλα στα πελάγη θα πνέουν θυελλώδεις νότιοι νοτιοδυτικοί άνεμοι που πρόσκαιρα θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ κυρίως στο Αιγαίο.

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν:

Α. Από τα ξημερώματα του Σαββάτου το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Βαθμιαία το κύμα της κακοκαιρίας θα επηρεάσει την Πελοπόννησο καθώς και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας και της ανατολικής Στερεάς, ενώ το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Β. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, με εξασθένηση από τα ξημερώματα της Κυριακής.

Γ. Σημειώνεται ότι το πέρασμα της διαταραχής από την ανατολική Στερεά (Εύβοια και Αττική) προσδιορίζεται τις απογευματινές – πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου, χωρίς να προβλέπονται ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής.

