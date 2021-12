Life

“Η Φάρμα”: τι θα δούμε την Κυριακή (βίντεο)

Απόσπασμα από το νέο επεισόδιο, προβλήθηκε στην εκπομπή "Tο Πρωινό". Πως συνεχίζεται η ζωή στην Φάρμα του ΑΝΤ1, μετά την αποχώρηση του Σταμάτη Γαρδέλη;

Μετά την 1η αποχώρηση, του Σταμάτη Γαρδέλη που αποχώρησε οικειοθελώς, η ζωή στη «Φάρμα» συνεχίζεται…

Την Παρασκευή, στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Κυριακής από την «Φάρμα, επικεντρωμένο στον Παναγιώτη Ψωμιάδη:





Όσα θα δούμε στο επεισόδιο της Κυριακής, στις 22:15, στον ΑΝΤ1:

Τι συμβουλές δίνει η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ στον νέο ΑΡΧΗΓΟ, ΒΑΣΙΛΗ ΛΕΝΤΖΟ;

Πώς κάνει το πρώτο μοίρασμα των εργασιών ο νέος αρχηγός; Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ λέει ότι κάποια άτομα από την ομάδα χρειάζονται τσίγκλισμα για να δουλέψουν, και συγκεκριμένα από τους άντρες οι ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ και ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ και από τις γυναίκες οι ΚΡΙΣΤΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ δηλώνει ότι έχουν σχηματιστεί ήδη παρεάκια.

Το ίδιο πιστεύουν και η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ με την ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ. Μάλιστα, η ΣΑΣΑ σχολιάζει μια περίεργη κίνηση της ΝΙΚΗΣ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ που ζήτησε από κάποιες κοπέλες, πριν την ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΑΡΧΗΓΟ, να πάνε στις τουαλέτες.

Πώς σχολιάζει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ την κίνηση της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, η οποία την ψήφισε για ΑΡΧΗΓΟ;

Για μια ακόμα φορά η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ έχει πρόβλημα με το φαγητό.

Γιατί εκνευρίζεται συνεχώς η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ με τη ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ;

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ έρχεται και ανακοινώνει στους παίκτες την 1η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αφού αυτή της προηγούμενης εβδομάδας ήταν αποστολή προσαρμογής.

Οι παίκτες πρέπει να μαζέψουν 8 – 10 σακιά ελιές από τον ελαιώνα. Το έπαθλο, θα τους φέρει το λάδι για όλη τη σεζόν και σιτάρι με αλευρόμυλο για να φτιάξουν το δικό τους αλεύρι.

Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ χωρίζει τα άτομα που θα ασχοληθούν με τις ελιές σε δύο ομάδες με ομαδάρχες τον ΑΣΤΡΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ και τη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Κατά τη διάρκεια του μαζέματος, ο ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ έρχεται σε σύγκρουση με τον ΑΣΤΡΙΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ. Η ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ χορεύει με τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΩΜΙΑΔΗ και ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ενοχλείται, εκνευρίζεται και φεύγει.

Γιατί η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ λέει στην ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ότι κάτι έχει μαζί της σήμερα;

Στο βραδινό τραπέζι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ συγκινείται μιλώντας για τους σταθμούς της ζωής του, ενώ εξομολογείται πως του λείπουν η γυναίκα και οι κόρες του.

