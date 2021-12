Αθλητικά

Euroleague - Παναθηναϊκός: Άνετη νίκη επί της Άλμπα Βερολίνου

Επιστροφή στις επιτυχίες για το “τριφύλλι”, που πανηγύρισε την 4η νίκη του στη διοργάνωση.

Πατώντας “γκάζι” στο τελευταίο 10λεπτο, ο Παναθηναϊκός έφθασε σε μία εύκολη νίκη απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Η άμυνα του δευτέρου ημιχρόνου έκανε τη διαφορά για τον Παναθηναϊκό, που προσφέροντας και θέαμα στην επίθεση στον... επίλογο του αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου στο ΟΑΚΑ, επέστρεψε στις ευρωπαϊκές νίκες, βελτιώνοντας σε 4-10 το ρεκόρ του στην Euroleague.

Οι “πράσινοι” επικράτησαν με 82-67 της γερμανικής ομάδας, για την 14η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνονταν την Άλμπα στην ένατη ήττα της.

Η “match-up” ζώνη του Δημήτρη Πρίφτη στην επανάληψη, περιόρισε την Άλμπα στους 24 πόντους, τη στιγμή που ο Λεωνίδας Κασελάκης σημείωνε ρεκόρ καριέρας σε πόντους στη Euroleague (17π. με 4/4τρ.) και οι Ντάριλ Μέικον (20π., 11ασ.), Γιώργος Παπαγιάννης (14π., 10ρ.) ολοκλήρωναν με “double-double”. Καταλυτική η προσφορά σε άμυνα και επίθεση του Χάουαρντ Σαντ Ρος (16π.), ενώ ντεμπούτο στη Euroleague σημείωσε ο Νεοκλής Αβδάλας (2π.), ο οποίος έγινε ο νεαρότερος παίκτης στην Ιστορία του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, σε ηλικία 15 ετών, 10 μηνών και 6 ημερών.

Από την Άλμπα ο Μάρκους Έρικσον, με 18 πόντους, δεν ήταν αρκετός για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 43-43, 57-52, 82-67

Παναθηναϊκός (Πρίφτης): Πέρι 4, Μέικον 20, Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 2, Κασελάκης 17, Γουάιτ 3, Αβδάλας 2, Έβανς 4, Μαντζούκας, Σαντ Ρος 16.

Άλμπα Βερολίνου (Γκονθάλεθ): Λο, Ντα Σίλβα 13, Σμιθ 11, Ντίλοου, Έρικσον 18, Σνάιντερ 3, Ολίντι 5, Τίμαν 5, Μπλατ 9 (3), Ζούσμαν 1, Λάμερς 2.

