Χριστούγεννα 2021: Οι κάρτες και οι ευχές της πριγκιπικής οικογένειας (εικόνες)

Η Κέιτ και ο Γιούλιαμ με τα τρία τους παιδιά, αλλά και ο Κάρολος με την Καμίλα έδωσαν στη δημοσιότητα τις χριστουγεννιάτικες κάρτες με τις φωτογραφίες τους.

Με μία οικογενειακή φωτογραφία από την Ιορδανία επέλεξε για να ευχηθεί αυτήν τη φορά η πριγκιπική οικογένεια ενόψει των Χριστουγέννων.

Όπως κάθε χρόνο, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, η Κέιτ και τα τρία τους παιδιά, έβγαλαν την παραδοσιακή φωτογραφία τους που αποτελεί και τη χριστουγεννιάτικη κάρτα.

Με καθημερινά ρούχα όλοι τους, κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον και εύχονται καλά Χριστούγεννα στο κοινό.

Η κάρτα θα σταλεί σε φίλους, συνεργάτες τους και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Έχει ήδη όμως από το πρωί της Παρασκευής που βρίσκεται στα social media των πριγκιπικών λογαριασμών.

Η περσινή κάρτα της οικογένειας ήταν με φωτογραφία στο εξοχικό τους, αυτήν τη φορά ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ, μαζί με τον 8χρονο πρίγκιπα Τζορτ, την 6χρονη Σάρλοτ και τον 3χρονο Λούι, ποζάρουν σε ένα σκηνικό που παραπέμπει σε έρημο.

Αν και το Κένσιγκτον επιβεβαίωσε πως πρόκειται για φωτογραφία που ελήφθη νωρίτερα μέσα στο χρόνο στην Ιορδανία, δεν έδωσε πληροφορίες για τον τόπο όπου ελήφθη, αλλά ούτε και για τη φύση της επίσκεψης.

Στη δημοσιότητα δόθηκε όμως και η φωτογραφία της χριστουγεννιάτικης κάρτας του πρίγκιπα Κάρολου και της Καμίλα, στην οποία φορούν και οι δύο τα επίσημά τους κι εκείνος τη βοηθά να βάλει τη μάσκα της.

Η φωτογραφία ελήφθη τον περασμένο Ιούνιο από τον Σαμ Χουσεΐν.

