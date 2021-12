Κοινωνία

Δολοφονία στην Γλυφάδα: η μητέρα “στρέφεται” κατά του γιού της (βίντεο - ντοκουμέντο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο βίντεο παρουσίασε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 από την στιγμή της φονικής επίθεσης. Τι δηλώνει η συνήγορος της γυναίκας που έχασε τον σύντροφο της από τα χέρια του γιού της.

Νέο βίντεο - ντοκουμέντο από την δολοφονία στην Γλυφάδα έφερε στο φως της δημοσιότητας ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Μάλιστα, στο βίντεο ακούγονται και οι πυροβολισμοί που έριξε στο θύμα του, αφού του κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές, ο 51χρονος, που είχε στήσει καρτέρι στον 66χρονο σύντροφο της μητέρας του.

Μιλώντας στην εκπομπή, η Εύα Ντογιάκου, συνήγορος της μητέρας του δράστη, είπε πως «Πρόκειται για μια τραγωδία. Η μητέρα του δράστη είναι συγκλονισμένη. Έχει να θρηνήσει για τον περισσότερα από 20 χρόνια σύντροφο της, ενώ βρίσκεται και ενώπιον της ομολογίας του γιού της για το έγκλημα».

«Εξ όσων μου μετέφερε η ίδια, δεν υπήρξαν μεταξύ τους εντάσεις και προβλήματα και για αυτό δεν αναμενόταν κάποια τέτοια ενέργεια, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία», συμπλήρωσε η δικηγόρος.

Όπως τόνισε η κ. Ντογιάκου, το θύμα ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ γνωστός στην Γλυφάδα, που βοηθούσε πολλούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων στο παρελθόν και τον ίδιο τον δολοφόνο του.

Ερωτηθείσα εάν η μητέρα του δράστη θα κινηθεί και νομικά εναντίον του γιού της, η δικηγόρος είπε πως «αυτό που είναι δεδομένο για την ώρα είναι πως «δεν μπορεί να αποδεχθεί αυτήν την πράξη ούτε το ηθικό σύστημα της οικογένειας μπορεί να αποδεχθεί ότι συνέβη».

Ειδήσεις σήμερα:

Οι ΗΠΑ “προτείνουν” να πουλήσουν φρεγάτες στην Ελλάδα

Καιρός: ισχυρές καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι το Σάββατο

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test το Σάββατο σε 40 σημεία