Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη - Πατέρας 29χρονης: την χτυπούσε με ένα σίδερο (βίντεο)

Σοκ προκαλούν όσα υποστηρίζει ο πατέρας της άτυχης μητέρας τριών παιδιών, που έχασε την ζωή της, μετά από τον ξυλοδαρμό που υπέστη από τον σύζυγο της.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το Σάββατο, για την γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη, ο Μεμετ Εντιρνελι, πατέρας της 29χρονης που έχασε την ζωή της, αφήνοντας πίσω τρία μικρά παιδιά.

Αναφερόμενος στον δράστη, ο οποίος έχει συλληφθεί, ο πατέρας της 29χρονης είπε «μας έλεγε ψέματα, έλεγε ότι έπεσε από την σκάλα. Τώρα μαθαίνουμε ότι την χτυπούσε με ένα σίδερο, ήρθε μια κοπέλα τώρα και μας είπε ότι χτυπούσε την γυναίκα του με ένα σίδερο».

«Τέσσερα χρόνια είχα να δω την κόρη μου, δεν την άφηνε την κόρη μου να μας βλέπει. Εγώ δεν τον ήθελα για γαμπρό, γιατί έκανε χρήση ναρκωτικών», είπε ο πατέρας της άτυχης γυναίκας.

Όπως επανέλαβε πολλές φορές, «μέχρι χθες έπαιζε θέατρο και έλεγε ότι έπεσε από την σκάλα. Την χτύπησε στις 10 η ώρα και την πήγε στο νοσοκομείο στις 4, αν την πήγαινε νωρίτερα ίσως να είχε σωθεί».

«Αν το έκανε αυτός, να τον κλείσουν μέσα, ζητάω Δικαιοσύνη», σημείωσε ο πατέρας της 29χρονης.

Αναφορικά με τα παιδιά της γυναίκας, ανέφερε πως «τα παιδιά τα έχουν πάρει κοινωνικοί λειτουργοί, μένουν προσωρινά στο νοσοκομείο και αναμένεται οι αστυνομικοί να πάρουν καταθέσεις και από τα παιδιά».

