Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Εμβόλιο: ποιοι κάνουν την 1η και ποιοι την 3η δόση

Ποιοι κάνουν την αναμνηστική δόση και ποιο εμβόλιο. Τι ισχύει για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης .Τι αλλάζει από Δευτέρα για τους άνω των 60 ετών.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, με την εμφάνιση της παραλλαγής «Όμικρον» σε πολλές χώρες, όπως και στη δική μας, σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη μεταβολή του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό SARS-CoV-2, επανεξέτασε τις συστάσεις χορήγησης της τρίτης δόσης και ομόφωνα γνωμοδότησε για τη χορήγηση της τρίτης δόσης σε όλους τους πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών, στους τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού με τις δυο δόσεις, όπως και μετά προηγηθείσα λοίμωξη.

Εξαιρούνται τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα, όπου μπορεί ο εμβολιασμός να γίνει και ένα μήνα μετά τη χορήγηση της 2ης δόσης.

Επίσης, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων εισηγήθηκε την μείωση του χρόνου πιστοποιητικού νόσησης στους τρεις μήνες, καθώς έκρινε ότι οι νέες μεταλλάξεις και οι παραλλαγές του κορονοϊού όπως η Όμικρον, φαίνεται ότι επαναμολύνει ως έναν βαθμό και όσους έχουν νοσήσει.

Υπενθυμίζεται ότι από 2 Δεκεμβρίου, το πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά ύστερα από διαγνωστικό έλεγχο PCR.

Επιπλέον από Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι (δεν θα ισχύει το πιστοποιητικό εμβολιασμού) οι άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση και έχουν κλείσει επτάμηνο από την δεύτερη δόση. Από 16 Ιανουαρίου οι πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν κάνει καμία δόση θα έχουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα.

Για τον γενικό πληθυσμό το πιστοποιητικό εμβολιασμού ισχύει για ένα χρόνο, ωστόσο έχει ανοίξει η συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μειωθεί ο χρόνος στους 9 μήνες. Δηλαδή, αν στους 9 μήνες δεν γίνει η αναμνηστική δόση, το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα λήγει αυτόματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποια εμβόλια χορηγούνται στην αναμνηστική δόση

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca. Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 3 μήνες μετά, με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Ολοκληρωμένος εμβολιασμός με 1 δόση Johnson & Johnson . Συστήνεται εμβολιασμός τουλάχιστον 2 μήνες μετά, με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

1η δόση με εμβόλιο Pfizer, Moderna ή Astra Zeneca. 2η δόση με εμβόλιο J&J. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε συστήνει τον εμβολιασμό με αναμνηστική δόση

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Νόσηση πριν τον εμβολιασμό .1 δόση εμβολίου J&J .Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

Εμβολιασμός με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca. Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

1η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca . Νόσηση μετά την 1η δόση εμβολιασμoύ. Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού . Αναμνηστική δόση συστήνεται 3 μήνες μετά από τη 2η δόση με 1 δόση Pfizer ή Moderna μισή δόση

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J. Νόσηση μετά τον εμβολιασμό . Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

Ολοκλήρωση εμβολιασμού με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca . Νόσηση μετά τον εμβολιασμό . Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Ο χρόνος αύξησης των αντισωμάτων μετά την τρίτη δόση είναι γρήγορος, είναι ταχύς, εντός μιας έως τρεις ημέρες, δεδομένου ότι η τρίτη δόση προκαλεί δευτερογενή ανοσιακή ανταπόκριση. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα η αναμνηστική δόση αυξάνει κατά 20 φορές το επίπεδο των εξουδετερωτικών αντισωμάτων και τριπλασιάζει τον αριθμό των μνημονικών Τ και Β λεμφοκυττάρων.Σύμφωνα, μάλιστα, με το CDC, η τρίτη δόση με την εμφάνιση της παραλλαγής «Όμικρον», δεν είναι πολυτέλεια ή υπερβολή αλλά απόλυτη αναγκαιότητα.

Τι ισχύει για τα πιστοποιητικά νόσησης

Το πιστοποιητικό νόσησης θα έχει ισχύ πλέον τρεις μήνες. Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν έως τις 30/10/21, θα λήγουν στις 31 Ιανουαρίου 2022, ενώ όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από 1/11/21 θα λήγουν επίσης σε τρεις μήνες. Η σχετική τροπολογία του υπουργείου Υγείας, για τη μειωμένη ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης στους τρεις μήνες, ψηφίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου στη Βουλή. Αναφέρει, το πιστοποιητικό νόσησης θα έχει ισχύ 90 μέρες και από τις διατάξεις εξαιρούνται όσοι για αποδεδειγμένους ιατρικούς λόγους δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο.

Τι ισχύει για τους άνω των 60 ετών

Από τις 13 Δεκεμβρίου, σε περίπτωση που κάποιος άνω των 60 ετών δεν έχει κάνει την αναμνηστική δόση και έχει κλείσει επτάμηνο από την δεύτερη δόση, λογίζεται ως ανεμβολίαστος. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, της συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών παύουν να ισχύουν, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα έχουν πρόσβαση σε κλειστούς χώρους, θα υφίστανται τους αντίστοιχους περιορισμούς των ανεμβολίαστων και την υποχρέωση για rapid test.

Επίσης όσοι άνω των 60 ετών, δεν έχουν κάνει καμία δόση έως τις 16 Ιανουαρίου θα έχουν διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα. Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον υπουργό Υγείας να επεκτείνει το μέτρο και για όσους θα γίνουν 60 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2022 και μετά.

Θα συσταθούν ειδικές επιτροπές, όπως έγινε και όταν θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα για τους υγειονομικούς, προκειμένου να εξετάσουν αιτήσεις, οι οποίες δικαιολογούν αυτά τα άτομα να μην εμβολιαστούν για υγειονομικούς λόγους.

