Οικονομία

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα για την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.Οι όροι και το κονδύλι για την επιδότηση. Τι δήλωσε ο Κώστας Σκρέκας.

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα, στις 12:00, ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια, η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2021», με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό για χρονικό διάστημα 50 ημερών.

Το «Εξοικονομώ 2021» είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό συγκριτικά με τα προηγούμενα προγράμματα. Οι σημαντικότερες αλλαγές, σε σχέση με το παρελθόν, αφορούν στην κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στη θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη φορά δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% περισσότερων κατοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος.

Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χρηματοδοτείται με 632 εκατ. ευρώ και συνολικά αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ, με τη μέση εκτιμώμενη επιδότηση να διαμορφώνεται σε ποσοστό 62% επί της συνολικής δαπάνης.

Το «Εξοικονομώ 2021» θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία. Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να υφίστανται νόμιμα.

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε:

«Ξεκινάει, σήμερα, το «Εξοικονομώ 2021», το οποίο είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Καταργούμε τη χρονική ιεράρχηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων, δίνουμε προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και διαθέτουμε 100 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Το νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, με τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα έργα θα δώσουν μεγάλη ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και την εθνική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο πρόγραμμα θα αποτελέσει το πρώτο βήμα του μεγάλου κύματος ενεργειακής αναβάθμισης που έχουμε προγραμματίσει για τα επόμενα έτη, προκειμένου να πετύχουμε τον εθνικό στόχο για το 2030 που προβλέπει την ενεργειακή ανακαίνιση 600.000 κτιρίων».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: κρύο, βροχές και χιόνια την Δευτέρα

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: οι γονείς του, οι ευχές και τα κεράσματα (βίντεο)