Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενική σχέση μεταξύ τους έχουν οι νέοι φορείς της παραλλαγής του κορονοϊού, που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της Κρήτης, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει έντονη ανησυχία για δυο ύποπτα κρούσματα της μετάλλαξης Όμικρον.

Πρόκειται για δύο άτομα που εντοπίστηκαν θετικά στη νέα μετάλλαξη και βρίσκονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, που σύμφωνα με πληροφορίες σχετίζονται με συγγένεια.

Μόλις έγινε γνωστό πως τα δύο άτομα φέρουν τη νέα μετάλλαξη, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο ΕΟΔΥ και οι νοσούντες τέθηκαν σε περιορισμό. Αναμένονται και νέοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, ενώ σε τεστ υποβλήθηκαν όλα τα άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί τους το τελευταίο διάστημα, μετά την επιστροφή των δύο ασθενών από ταξίδι στο εξωτερικό.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία καθώς τα συμπτώματα τους είναι ήπια.

Υπενθυμίζεται ότι και ο «ασθενής μηδέν» της μετάλλαξης Όμικρον εντοπίστηκε στην Κρήτη, ενώ ακόμα δύο κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί στην Αττική.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: κρύο, βροχές και χιόνια την Δευτέρα

“Εξοικονομώ 2021”: η πλατφόρμα κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)