Πολιτική

Πέθανε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην υπουργός Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Έφυγε από τη ζωή την Δευτέρα ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής Καβάλας, Γιώργος Παναγιωτόπουλος σε ηλικία 91 ετών.

Ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε στην Καβάλα το 1930. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και άσκησε μάχιμη δικηγορία.

Πολιτεύτηκε για πρώτη φορά το 1963 με το Κόμμα των Προοδευτικών και το 1964 εντάχθηκε στην ΕΡΕ.

Μετά την πτώση της δικτατορίας πήγε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και εξελέγη βουλευτής Καβάλας από το 1974 και μέχρι το 2004 που αποσύρθηκε από την πολιτική διετέλεσε υφυπουργός Εμπορίου (1974 – 1977), υπουργός Εμπορίου (1977 – 1980) και υπουργός Συγκοινωνιών (1980 – 1981). Επίσης διετέλεσε και γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Το 1984 η Βουλή ήρε την ασυλία του, καθώς αντιμετώπισε κατηγορίες για ηθική αυτουργία και παράνομη εξαγωγή συναλλάγματος από την εταιρεία “Βαλκάν Εξπόρτ”, αλλά η υπόθεση δεν έφτασε στο ακροατήριο, με την έκδοση δύο παμψηφεί απαλλακτικών βουλευμάτων από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, κατόπιν σύμφωνης πρότασης και των αρμοδίων εισαγγελέων.

Διατέλεσε γενικός γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ και σταμάτησε να πολιτεύεται το 2004.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του Γ. Παναγιωτόπουλου:

«Αποχαιρετώ σήμερα με θλίψη έναν φίλο, έναν συμμαχητή, έναν υπέροχο άνθρωπο. Ο Γιώργος διακρίθηκε σε όλη του τη ζωή για την προσφορά του στην πατρίδα, στην παράταξη και στον τόπο του, την Καβάλα. Άνθρωπος οξυδερκής, ανιδιοτελής, με μοναδική αίσθηση του χιούμορ, εργατικός και προσηνής. Λαμπρός πολιτικός, δεινός ρήτορας, εξαίρετος κοινοβουλευτικόςς άνδρας, αλλά προπάντων υποδειγματικός οικογενειάρχης. Στη γυναικά του, Νέλλη, και στους οικείους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη με χιόνια και στην Πάρνηθα

Η Ελένη Βαρβιτσιώτη στον ΑΝΤ1

Europa League - Ολυμπιακός: Ο αντίπαλός του στα πλέι οφ