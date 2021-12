Καιρός

Προαστιακός: Επανέρχονται δρομολόγια που είχαν διακοπεί

Δείτε ποια δρομολόγια θα διεξάγονται και πάλι κανονικά από την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου, αλλά και ποιες λεωφορειακές συνδέσεις διακόπτονται.

Επανέρχονται κανονικά από αύριο Τρίτη 14 Δεκεμβρίου τα δρομολόγια του Προαστιακού στα τμήματα Αεροδρόμιο - Πειραιάς - Αεροδρόμιο, Αεροδρόμιο - Λιόσια - Αεροδρόμιο & Κορωπί - Λιόσια - Κορωπί, τα οποία είχαν ανασταλεί λόγω εργασιών υποδομής.

Επίσης, σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, διακόπτονται οι λεωφορειακές συνδέσεις Άνω Λιόσια - Νερατζιώτισσα & ΣΚΑ - Νερατζιώτισσα.

