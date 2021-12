Life

“The 2Night Show” – Ζαλμάς: Ο “Ήλιος”, η απουσία από την τηλεόραση και ο Άγιος Παΐσιος

Τι είπε για την εποχή που ήταν υπάλληλος τραπέζης. Πώς κατάφερε να τα παρατήσει για να ασχοληθεί με την υποκριτική και οι αντιδράσεις που είχαν προκληθεί με τη σειρά «Άγγιγμα Ψυχής».



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε, για πρώτη φορά, στο «The 2Night Show» τον Σταύρο Ζαλμά που πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ήλιος».

Ο γοητευτικός ηθοποιός επέστρεψε στο τηλεοπτικό τοπίο μετά από 8 χρόνια απουσίας και εξήγησε τους λόγους που τον ανάγκασαν να απέχει, αλλά και γιατί «πλήρωσε ακριβά» μια συνέντευξή του.

"Δεν ήταν δίκη μου επιλογή το ότι απέχω 8 χρόνια από την τηλεόραση. Συνετέλεσε και η κρίση η τηλεόραση έπεσε ειδικά σε σχέση με τη μυθοπλασία. Αυτή την συνέντευξη ωστόσο, την πλήρωσα ακριβά. Είχα πει ότι η τηλεόραση πάει με μια διαφορετική ταχύτητα, υπάρχει πίεση στις καθημερινές σειρές. Είχα πει ότι το σενάριο θα μπορούσε αν είναι καλύτερο αλλά αυτό δεν γίνεται λόγω πίεσης, γενικά στην τηλεόραση είχα αναφερθεί. Με ρώτησαν "Στη δική σας δουλειά;" και απάντησα και στη δίκη μου τη δουλειά. Την άλλη μέρα ο παραγωγός μου είπε "πρέπει να φύγεις". Δεν μπορούσε να επεξεργαστεί την πληροφορία ότι εγώ δίνω μια συνέντευξη και λέω κάτι που κυκλοφορεί σε όλα τα στόματα των ηθοποιών εκείνης της δεκαετίας" είπε χαρακτηριστικά στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Σταύρος Ζαλμάς, πριν γίνει ηθοποιός, εργαζόταν σε τράπεζα. Η επιλογή του να ακολουθήσει τον δρόμο της ηθοποιίας στηρίχθηκε από τα αγαπημένα του πρόσωπα: "Ήταν αδιανόητο για τους γονείς μου ότι θα αφήσω την τράπεζα για να γίνω ηθοποιός. Ήθελα να κάνω κάτι δικό μου. Από την πρώτη στιγμή που ανακοίνωσα στη μητέρα μου ότι θα ασχοληθώ με το θέατρο, η συμπαράσταση της και αγάπη της ήταν δεδομένη. Αποφάσισε ότι θα με στηρίξει. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι αν θέλετε να παιδιά σας να είναι ευτυχισμένα αφήστε τα να πάνε στο στοιχείο τους".

Μιλώντας για την σειρά "Άγγιγμα ψυχής", ο Σταύρος Ζαλμάς αποκάλυψε πως δεν έχει σχέσεις με τη Θοεφανία Παπαθωμά εξαιτίας της φύσης του επαγγέλματος: "Με τη Θεοφάνια Παπαθωμα έχουμε να βρεθούμε από τότε. Πολλές φορές συνεργαζόμαστε με συναδέλφους και δενόμαστε. Δημιουργείται ένα συννεφάκι αγάπης, έλα όμως που η δουλειά μας είναι τέτοια που χάνεσαι. Όταν όμως ξανά βρίσκεσαι το ξανά πιάνεις από εκεί που το άφησες".

Για τις αντιδράσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή λόγω της σειράς ο Σταύρος Ζαλμάς είπε: «Αντιδράσεις υπήρξαν, ξέρω ότι δεν μας είχε επιτραπεί να κάνουμε γυρίσματα σε εκκλησίες της Αθήνας. Ο μόνος που μας είχε δεχτεί στην πόλη του ήταν ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Υπήρχαν αντιδράσεις και στο πρόσωπό μου ενώ δεν θα έπρεπε. Ένας ηθοποιός είμαι και είχα στεναχωρηθεί. Σαν να είχε δημιουργηθεί ένας ανταγωνισμός ανάμεσα σε μένα και την Εκκλησία. Ό,τι έγινε στο σίριαλ έγινε με τη μέριμνα να μη θιγεί κανενός το θρησκευτικό αίσθημα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχει happy end η ιστορία. Υπάρχουν και φανατισμένοι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το σίριαλ από την πραγματικότητα» είπε μεταξύ άλλων.

Ο Σταύρος Ζαλμάς μίλησε για τη σχέση του με την Εκκλησία και το Άγιο Όρος ενώ αναφέρθηκε στον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο λέγοντας πως το κακό που έγινε στην εποχή του ήταν ότι μπήκε το χειροκρότημα στην Εκκλησία και στους Ναούς.

«Θυμάμαι μια κουβέντα που είχε πει ο μακαριστός Χριστόδουλος ότι η Εκκλησία δεν κατηγορεί τους ομοφυλόφιλους αλλά την ομοφυλοφιλία. Ο Χριστόδουλος έφερε κόσμο στην Εκκλησία με τον λάθος τρόπο. Εισήγαγε το χειροκρότημα στον ναό. Ο ναός είναι χώρος κατάνυξης και όχι χώρος για χειροκροτήματα. Δεν έμεινε αυτός ο κόσμος» είπε.

Για το Άγιο Όρος και τον Άγιο Παίσιο είπε: «Όταν αισθάνεστε καλά και θέλετε να προσευχηθείτε θα λέτε ένα τραγούδι με νόημα του είπε ο Άγιος Γέροντας Παίσιος στο Άγιο Όρος. Αυτό εμένα με άφησε άναυδο, πιο ακομπλεξάριστη , ελεύθερη , ευφάνταστη και ανοιχτή στο σύμπαν κουβέντα δεν περίμενα να ακούσω.»

