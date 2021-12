Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: η δημόσια συγγνώμη και η αναφορά στο “Ράδιο Αρβύλα”

Τι λέει αποκλειστικά στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την πολύκροτη υπόθεση, που έχει εγείρει σάλο αντιδράσεων και οδήγησε στην αποπομπή του από την τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1.

Με εκφράσεις τύπου «έκανα μια απαράδεκτη πράξη» και «ήταν μια τεράστια απερισκεψία», ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, στην πρώτη δημόσια δήλωση του, μέσω της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», αποδέχεται όσα καταγγέλθηκαν σε βάρος του για την ανάρτηση πορνογραφικού περιεχόμενου με προσωπικές στιγμές του με μια γυναίκα, στο πλαίσιο της «ερωτικής εκδίκησης».

Όπως υποστηρίζει στην δήλωση του, έχει ζητήσει συγγνώμη από το πρόσωπο που «έθιξε» όπως αναφέρει, προσθέτοντας «ειλικρινά δεν περνάει ούτε μια ημέρα χωρίς να το μετανιώνω».

Αναφερόμενος στον Αντώνη Κανάκη και τους άλλους συνεργάτες του στην εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» από την οποία αποπέμφθηκε την Δευτέρα, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δήλωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» πως «στο εξής απέχω από την εκπομπή», ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους συνεργάτες του στην εκπομπή, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή και στενή φιλική σχέση επί πολλά χρόνια.

Ωστόσο, στον ΑΝΤ1 μίλησε την Τρίτη ο Ηλίας Γκιώνης, ο άνθρωπος που έφερε στο φως της δημοσιότητας την υπόθεση. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» , η κοπέλα ήρθε σε επαφή μαζί του και αφού συναντήθηκαν και συζήτησαν, συμφώνησαν να γίνει από εκείνον η δημοσιοποίηση της υπόθεσης, που έχει ξεκινήσει από το 2016. Ο Ηλίας Γκίωνης είπε, μεταξύ άλλων, ότι το πρώτο βίντεο με τις προσωπικές, ερωτικές στιγμές της ίδιας και του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ανέβηκε από εκείνον, ενώ βρίσκονταν ακόμη σε σχέση, λέγοντας χαρακτηριστικά

Αναλυτικά η γραπτή δήλωση του Στάθη Παναγιωτόπουλου, αποκλειστικά στο "Πρωινό":

"Με αφορμή καταγγελία που έφτασε στα μεσα κοινωνικής δικτύωσης για εμένα, αισθάνομαι την ανάγκη να γράψω τα εξής :



Έκανα μια απαράδεκτη πράξη, εις βάρος ενός ανθρώπου που δεν με είχε βλάψει. Έκανα την πράξη αυτή υπό την επήρεια κακής συγκυρίας στη ζωή μου, χωρίς καμμία πρόθεση να βλάψω, να προσβάλλω ή να ζημιώσω κανέναν. Ήταν μια τεράστια απερισκεψία , η χειρότερη που έχω κάνει ποτέ και αντιμετωπίζω τις συνέπειες .



Το μετάνιωσα πικρά και ειλικρινά, μάλιστα δεν περνάει ούτε μια μέρα έως και σήμερα που να μην το μετανιώνω. Ζήτησα συγνώμη από το εν λόγω πρόσωπο και επανόρθωσα εμπράκτως χωρίς να θεωρώ ότι η μεταμέλειά μου εκμηδενίζει την απαξία της πράξης μου.



Τώρα ζητώ συγνώμη και δημοσίως. Επίσης ζητώ συγνώμη από τους φίλους-συναδέλφους μου στην εκπομπή που συμπαρουσιάζω, οι οποίοι δεν είχαν ιδέα για το ατόπημά μου αυτό, και τους έφερα σε πολύ δύσκολη θέση. Στο εξής απέχω από την εκπομπή θέλοντας να τους απαλλάξω από αυτήν τη δύσκολη θέση.



Μεταμελήθηκα ειλικρινά, και δε μπορώ παρά να ζητήσω για άλλη μια φορά συγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου από το προσωπο που προσέβαλα

Στάθης Παναγιωτοπουλος

Δημοσιογράφος"





