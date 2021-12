Πολιτική

ΓΕΕΘΑ: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ναρκοθηρίας

Συνεκπαίδευση ναρκοθηρίας στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.

Συνεκπαίδευση ναρκοθηρίας μεταξύ του ναρκοθηρευτικού «Ευρώπη» και της μόνιμης Συμμαχικής Αντιναρκικής Δύναμης 2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two) πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Δεκεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η μόνιμη Συμμαχική Αντιναρκική Δύναμη 2 αποτελούνταν από το ισπανικό περιπολικό ανοικτής θαλάσσης «ESPS Rayo», το ισπανικό ναρκοθηρευτικό «ESPS Segura» και το ιταλικό ναρκοθηρευτικό «ITS Termoli».

Κατά την διάρκεια της συνεκπαίδευσης, εκτελέστηκαν αντικείμενα με έμφαση στις αντιναρκικές επιχειρήσεις, καθώς και γυμνάσια επικοινωνιών και προχωρητικών ελιγμών.

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας, συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχουσών μονάδων σε συμμαχικό πλαίσιο.

